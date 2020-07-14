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Политика ,  
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Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии

Миллиардер от имени греческой диаспоры в России обратился к президенту с просьбой принять участие в борьбе за статус этого собора. Кремль ранее уже заявлял, что превращение Святой Софии в мечеть — это внутреннее дело Турции
Иван Саввиди
Иван Саввиди (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди написал открытое письмо президенту Владимиру Путину от имени Федеральной национально-культурной автономии греков России, президентом которой он является. Он обратился к главе государства с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг собора Святой Софии в Стамбуле.

«Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию. Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать. Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — говорится в письме.

Саввиди утверждает, что события вокруг собора «грозят дестабилизировать и так непростую геополитическую ситуацию, породив новые очаги конфликтов».

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и около тысячи лет был самым крупным христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.

Споры о статусе собора возобновились после прихода к власти Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть. В 2016 году в соборе стали читать Коран. 29 мая, в 567-ю годовщину падения Константинополя, в соборе Святой Софии снова прошло чтение Корана. А 5 июня Эрдоган официально поручил рассмотреть возможность превращения музея в мечеть. 10 июля, после соответствующего решения Госсовета Турции, он подписал указ о превращении музея в мечеть.

Собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

Решение властей Турции вернуть собору статус мечети вызвало негативную реакцию в Греции. Министр культуры страны Лина Мендони заявила, что действия Реджепа Тайипа Эрдогана являются открытой провокацией. «Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытой провокацией по отношению ко всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и духовную значимость этого памятника», — заявила она. Эту же позицию занял и МИД страны: министр иностранных дел Греции Никос Дендиас также назвал смену статуса собора провокацией.

В Кремле ранее уже комментировали смену статуса собора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще до подписания соответствующего указа президента Турции говорил, что Анкаре следует учесть то, что собор Святой Софии в Стамбуле является объектом всемирного наследия и имеет значение не только как шедевр мировой архитектуры, но и несет «сакральную, духовную ценность».

Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии
Общество
Владимир Путин

После того как Анкара все же сменила статус собора Святой Софии, Песков заявил, что Москва удовлетворена тем, что власти Турции сохранили свободный вход в здание. «Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — сказал Песков. Он подчеркнул, что решение Эрдогана является внутренним делом Турции, и Россия вмешиваться в ситуацию не будет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: собор Святой Софии, Стамбул, Турция
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Эрдоган назвал дату начала богослужений в соборе Святой Софии
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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Общество
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