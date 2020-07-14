Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии
Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди написал открытое письмо президенту Владимиру Путину от имени Федеральной национально-культурной автономии греков России, президентом которой он является. Он обратился к главе государства с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг собора Святой Софии в Стамбуле.
«Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию. Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать. Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — говорится в письме.
Саввиди утверждает, что события вокруг собора «грозят дестабилизировать и так непростую геополитическую ситуацию, породив новые очаги конфликтов».
Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и около тысячи лет был самым крупным христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.
Споры о статусе собора возобновились после прихода к власти Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть. В 2016 году в соборе стали читать Коран. 29 мая, в 567-ю годовщину падения Константинополя, в соборе Святой Софии снова прошло чтение Корана. А 5 июня Эрдоган официально поручил рассмотреть возможность превращения музея в мечеть. 10 июля, после соответствующего решения Госсовета Турции, он подписал указ о превращении музея в мечеть.
Собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.