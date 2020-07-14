Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии

Миллиардер от имени греческой диаспоры в России обратился к президенту с просьбой принять участие в борьбе за статус этого собора. Кремль ранее уже заявлял, что превращение Святой Софии в мечеть — это внутреннее дело Турции

Иван Саввиди (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди написал открытое письмо президенту Владимиру Путину от имени Федеральной национально-культурной автономии греков России, президентом которой он является. Он обратился к главе государства с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг собора Святой Софии в Стамбуле.

«Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию. Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать. Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — говорится в письме.

Саввиди утверждает, что события вокруг собора «грозят дестабилизировать и так непростую геополитическую ситуацию, породив новые очаги конфликтов».