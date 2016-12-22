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Forbes включил совладельца «Зимней вишни» в список богатейших россиян
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Forbes включил совладельца «Зимней вишни» в список богатейших россиян
Бизнес, 10:35
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Forbes включил совладельца «Зимней вишни» в список богатейших россиян
В топ-200 богатейших жителей России в 2018 году впервые попали 11 человек, среди которых есть и совладелец печально знаменитого ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов. Состояние каждого из новичков — не менее $500 млн
Денис Штенгелов (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Журнал Forbes обновил свой рейтинг топ-200 богатейших россиян. В 2018 году в рейтинг вошли 11 новичков, которым это ранее никогда не удавалось. Среди них, как отмечает Forbes, есть и «наследники крупных состояний, и так называемые self-made бизнесмены», объединяет которых наличие состояния размером не менее $500 млн.

Богатейшим из новичков стал владелец табачной группы «Агроком» Иван Саввиди, состояние которого Forbes оценил в $1,9 млрд, тогда как еще в ноябре 2017 года эксперты журнала полагали, что оно составляет лишь $600 млн. Главной причиной резкого роста оценки стало недавнее объявление компании Japan Tobacco о покупке подконтрольной «Агрокому» группы «Донской табак» за $1,6 млрд. Уже в марте 2018 года Bloomberg включил Саввиди в свой список миллиардеров. В топ-200 богатейших людей России Forbes он занял 53-е место.

На 135-м месте в общем рейтинге и на втором месте в списке новичков разместился младший сын миллиардера Михаила Гуцериева ​Саид, чье состояние Forbes оценил в $750 млн.

Третье место в списке новичков занял новый владелец «Автотора» Сергей Щербаков, которому свой пакет акций подарил его отец Владимир Щербаков. Состояние наследника Forbes оценил в $700 млн, что обеспечило ему 157-е место в топ-200.

4–5-е место в списке новичков поделили совладелица интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и Денис Штенгелов, основатель группы «КДВ групп», выпускающей снеки под брендами «Кириешки» и «3 корочки». В 2018 году Штенгелов оказался в центре скандала вокруг пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Штенгелов был совладельцем и основным инвестором «Зимней вишни» и в конце марта 2018 года передал на выплату компенсаций семьям погибших на пожаре 192 млн руб. — по 3 млн руб. за каждую жертву. Совокупное состояние Штенгелова эксперты Forbes оценили в $600 млн, ту же сумму, по их подсчетам, составляет капитал Бакальчук.

Сам Денис Штенгелов сообщил РБК, что ему «это [попадание в список Forbes] безразлично», так как у него «другие ценности». На вопрос РБК о том, верно ли Forbes оценил его состояние, он заявил: «Понятия не имею, не могу никак прокомментировать. Это их какая-то оценка. Как, что там они оценивали?»

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Свое дело

​Кроме того, в топ-200 богатейших людей России вошли руководитель Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Владимир Рашевский ($550 млн), бенефициарный владелец группы «Метафракс» (строительные фирмы и производственные площадки, в том числе формальдегида и синтетических смол) Сейфеддин Рустамов ($550 млн), экс-сенатор от Сахалина Александр Верховский ($500 млн), супруга миллиардера Олега Дерипаски Полина Дерипаска ($500 млн), экс-глава Минэнерго Игорь Юсуфов ($500 млн), чьим основным активом является корпорация «Энергия», владеющая 49% «Яргео», разрабатывающей Ярудейское месторождение в ЯНАО, а также основатель группы ABBYY Давид Ян ($500 млн).

Ранее сообщалось, что количество долларовых миллиардеров в России за 2016–2018 годы увеличилось на 29 человек. В 2016 году их было 77, однако к 2018 году число миллиардеров увеличилось до 106. В то же время первая десятка не изменила своего состава.

Авторы: Илья Лакстыгал, Евгений Калюков, Елена Сухорукова, Екатерина Костина.
Теги: Forbes рейтинг , миллионеры , богатейшие бизнесмены
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