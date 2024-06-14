Страны G7 ужесточат меры против российской нефти и металлов

G7 предпримет шаги, включая санкции и «новаторскую правоприменительную деятельность» для борьбы с использованием Россией методов обхода западных ограничений, пишет Bloomberg

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Лидеры «Большой семерки» (G7), как ожидается, договорятся ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, принять меры против будущих энергетических проектов России и снизить доходы Москвы от продажи металлов, следует из совместного заявления, с которым ознакомился Bloomberg.

Агентство пишет, что, несмотря на введенный странами G7 ценовой потолок на нефть, Россия смогла избежать значительных последствий, «собрав флот танкеров, работающих в юрисдикциях, которые трудно отследить, и обратившись к незападным поставщикам услуг» для поставок сырья на новые рынки, в том числе в Индию.

В заявлении G7 сказано, что объединение предпримет шаги, включая санкции и «новаторскую правоприменительную деятельность», для борьбы с использованием Россией методов альтернативного судоходства в обход западных санкций.

50-й саммит G7 проходит 13–15 июня в Италии. В нем принимают участие лидеры Аргентины, Бразилии, Турции, ОАЭ, Украины и папа римский,.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия установили потолок цен на российскую нефть — $60 за баррель. В феврале 2023 года его расширили на нефтепродукты в зависимости от типа. Лимит на уровне $100 за баррель был установлен для дизеля, так как тот продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью, а уровень $45 за барель. — для мазута, который продается с дисконтом.

Если цены находятся на этих уровнях и ниже, то поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны (США и ЕС преимущественно отказались от морского импорта российской нефти) и услуги по транспортировке разрешаются. Если те продаются дороже потолка, компании из стран G7 не смогут оказывать сопровождающие транспортировку услуги.

Москва осуждает антироссийские санкции, считает их незаконными и неэффективными. В Кремле предупреждали, что ограничения сохранятся на долгие годы, но Россия будет их обходить.