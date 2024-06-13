Путин продлил действие ответных мер России на потолок цен на нефть

В декабре 2022 года западные государства ввели потолок цен на российскую нефть, а позже — на нефтепродукты. В ответ Путин подписал указ о запрете поставок этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года, следует из опубликованного указа главы государства. Ранее документ действовал до 30 июня.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

В ответ на это Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

При этом на основании «специального решения» президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов. Российский запрет неоднократно продлевали, в последний раз — в декабре 2023 года.

На фоне санкций Россия переориентировала экспорт ресурсов на другие рынки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что доля поставок нефти в дружественные страны выросла с 40% в 2021 году до 86% в 2023 году. Показатель для нефтепродуктов увеличился с 30 до 84% соответственно.

В марте 2024 года помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт говорил, что страны G7 обсуждают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.

Москва осуждает западные санкции, считает их незаконными и неэффективными. Кремль предупреждал, что ограничения сохранятся на долгие годы и Россия будет их обходить.