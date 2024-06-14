Трамп рассказал, как обсуждал конфликт России и Украины с Нурмагомедовым

Нурмагомедов во время общения с Трампом на турнире UFC в Ньюарке заявил, что необходимо «остановить войны и убийства». Экс-президент США вновь выразил уверенность, что способен прекратить конфликт России и Украины

Дональд Трамп (Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что обсуждал военный конфликт России и Украины с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Трамп встречался со спортсменом на турнире UFC в Ньюарке (Нью-Джерси) в начале июня, на бое за титул чемпиона в легком весе между Дастином Порье и Исламом Махачевым. Нурмагомедов был секундантом последнего. Они коротко поговорили, и Трамп пообещал, что остановит войну в Палестине.

Тогда же речь зашла и о военных действиях на Украине, рассказал политик. По словам экс-президента, Нурмагомедов подошел к нему после поединка и сказал: «Мы должны остановить войны. Мы должны остановить убийства». Трамп добавил, что считает бойца умным человеком, и выразил уверенность, что он хороший друг российского президента Владимира Путина.

«И думаю, я бы остановил эту войну. Сразу после выборов, если одержу победу, я остановлю войну, быстрее, чем вступлю в должность», — заявил Трамп.

Ранее политик не раз говорил, что смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа. Бывший президент США отмечал, что у него «были хорошие отношения, очень хорошие» и с Путиным, и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, для завершения конфликта он бы провел переговоры с главами обоих государств.

Зеленский счел идею Трампа опасной: «То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения — я даже не говорю о России — без обеих сторон, то есть без нас...». В Кремле считают, что власти США действительно имеют возможность завершить конфликт за сутки.