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Военная операция на Украине ,  
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Трамп рассказал, как обсуждал конфликт России и Украины с Нурмагомедовым

Сюжет
Военная операция на Украине
Нурмагомедов во время общения с Трампом на турнире UFC в Ньюарке заявил, что необходимо «остановить войны и убийства». Экс-президент США вновь выразил уверенность, что способен прекратить конфликт России и Украины
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что обсуждал военный конфликт России и Украины с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Трамп встречался со спортсменом на турнире UFC в Ньюарке (Нью-Джерси) в начале июня, на бое за титул чемпиона в легком весе между Дастином Порье и Исламом Махачевым. Нурмагомедов был секундантом последнего. Они коротко поговорили, и Трамп пообещал, что остановит войну в Палестине.

Тогда же речь зашла и о военных действиях на Украине, рассказал политик. По словам экс-президента, Нурмагомедов подошел к нему после поединка и сказал: «Мы должны остановить войны. Мы должны остановить убийства». Трамп добавил, что считает бойца умным человеком, и выразил уверенность, что он хороший друг российского президента Владимира Путина.

Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем после встречи на турнире UFC
Спорт
Дональд Трамп

«И думаю, я бы остановил эту войну. Сразу после выборов, если одержу победу, я остановлю войну, быстрее, чем вступлю в должность», — заявил Трамп.

Ранее политик не раз говорил, что смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа. Бывший президент США отмечал, что у него «были хорошие отношения, очень хорошие» и с Путиным, и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, для завершения конфликта он бы провел переговоры с главами обоих государств.

Зеленский счел идею Трампа опасной: «То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения — я даже не говорю о России — без обеих сторон, то есть без нас...». В Кремле считают, что власти США действительно имеют возможность завершить конфликт за сутки.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Хабиб Нурмагомедов Украина UFC Военная операция на Украине
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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