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Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем после встречи на турнире UFC

Трамп прокомментировал встречу с Хабибом на турнире UFC: он очень умный парень
Бывший президент США заявил, что экс-чемпиона UFC ждут большие свершения в будущем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым на недавнем турнире промоушена в Нью-Джерси.

«Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру с результатом 29 побед и ноль поражений, ни разу не проиграв ни одного раунда, вероятно, является величайшим бойцом всех времен. Я встретил его на мероприятии UFC в субботу вечером в Нью-Джерси. Он очень умный парень. Хабиба ждут большие свершения в будущем», — написал Трамп.

Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем после встречи на турнире UFC
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На турнире UFC 302, который прошел 2 июня, россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Трамп и Нурмагомедов там встретились у октагона, пообщались и пожали друг другу руки.

Трамп во время их небольшого разговора пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хабиб Нурмагомедов Дональд Трамп
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