Хабиб Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире промоушена в Ньюарке (штат Нью-Джерси).
На турнире UFC 302 россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье.
Трамп и Нурмагомедов встретились у октагона, пообщались и пожали друг другу руки.
Промоутер Али Абдель-Азиз опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с Трампом и Нурмагомедовым.
«Президент Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен», — написал промоутер.
Трамп в 2023 году назвал Нурмагомедова «фантастическим бойцом» и заявил, что интересовался возможностью его возвращения у главы UFC Дэйны Уайта.
Нурмагомедов в январе 2023 года говорил, что полностью ушел из ММА, и полтора года не появлялся в качестве секунданта бойцов своей команды, однако решил приехать на турнир в Ньюарке.
После боя Махачева двоюродного брата Хабиба, чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова задержала и вывела из зала охрана — россиянин пытался попасть в октагон, что запрещено правилами.
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