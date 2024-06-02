Хабиб Нурмагомедов пообщался с Дональдом Трампом на турнире UFC

Хабиб Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC

Бывший президент и бывший чемпион пообщались у октагона и пожали друг другу руки. Хабиб Нурмагомедов впервые за полтора года появился на турнире UFC, где Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе

Дональд Трамп (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире промоушена в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

На турнире UFC 302 россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Трамп и Нурмагомедов встретились у октагона, пообщались и пожали друг другу руки.

Промоутер Али Абдель-Азиз опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с Трампом и Нурмагомедовым.

«Президент Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен», — написал промоутер.

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Трамп в 2023 году назвал Нурмагомедова «фантастическим бойцом» и заявил, что интересовался возможностью его возвращения у главы UFC Дэйны Уайта.

Нурмагомедов в январе 2023 года говорил, что полностью ушел из ММА, и полтора года не появлялся в качестве секунданта бойцов своей команды, однако решил приехать на турнир в Ньюарке.

После боя Махачева двоюродного брата Хабиба, чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова задержала и вывела из зала охрана — россиянин пытался попасть в октагон, что запрещено правилами.