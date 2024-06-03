Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Экс-президент США Дональд Трамп, присутствовавший на бое за титул чемпиона UFC в легком весе между Дастином Порье и Исламом Махачевым, пообещал секунданту последнего, бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Видео разговора политика и спортсмена опубликовал в X бывший боец ММА Там Хан.
«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — говорит экс-президенту Нурмагомедов.
«Мы это остановим. Я это остановлю», — отвечает ему Трамп.
Бой между россиянином Махачевым и американцем Порье прошел в ночь на 2 июня в спорткомплексе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC 302 в легком весе
5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Трамп (республиканец) выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. В США против него возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них — о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс — суд присяжных признал его виновным по всем пунктам. Трампу грозит до 136 лет лишения свободы. Приговор и меру наказания для него огласят 11 июля.
Экс-президент не признает вину. Одна из его адвокатов Алина Хабба подчеркивала, что ее подзащитный намерен снова выдвинуться в президенты после получения номинации от Республиканской партии, даже если его приговорят к тюремному заключению.
Трамп имеет право баллотироваться в президенты даже в случае нахождения в тюрьме, поскольку американская Конституция не предъявляет требований к кандидатам относительно судимости.
Говоря о конфликте в секторе Газа между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем, Трамп выражал поддержку последнему. Администрацию своего соперника на президентских выборах Джо Байдена он обвинял в поддержке атаки ХАМАС на Израиль.
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