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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Экс-президент США Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп, присутствовавший на бое за титул чемпиона UFC в легком весе между Дастином Порье и Исламом Махачевым, пообещал секунданту последнего, бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Видео разговора политика и спортсмена опубликовал в X бывший боец ММА Там Хан.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — говорит экс-президенту Нурмагомедов.

«Мы это остановим. Я это остановлю», — отвечает ему Трамп.

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Спорт
Ислам Махачев

Бой между россиянином Махачевым и американцем Порье прошел в ночь на 2 июня в спорткомплексе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC 302 в легком весе

5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Трамп (республиканец) выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. В США против него возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них — о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс — суд присяжных признал его виновным по всем пунктам. Трампу грозит до 136 лет лишения свободы. Приговор и меру наказания для него огласят 11 июля.

Экс-президент не признает вину. Одна из его адвокатов Алина Хабба подчеркивала, что ее подзащитный намерен снова выдвинуться в президенты после получения номинации от Республиканской партии, даже если его приговорят к тюремному заключению.

Трамп имеет право баллотироваться в президенты даже в случае нахождения в тюрьме, поскольку американская Конституция не предъявляет требований к кандидатам относительно судимости.

Говоря о конфликте в секторе Газа между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем, Трамп выражал поддержку последнему. Администрацию своего соперника на президентских выборах Джо Байдена он обвинял в поддержке атаки ХАМАС на Израиль.

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Теги
Персоны
Дональд Трамп Хабиб Нурмагомедов сектор Газа Палестина Израиль США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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