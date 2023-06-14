Суд в Москве отказался снять с певицы Земфиры статус иноагента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Глава Тинькофф поддержал создание альтернативы картам «Мир» Финансы, 13:46
В «Сбере» исключили выплату промежуточных дивидендов по новой дивполитике Инвестиции, 13:43
В Армении сообщили о двух раненных при обстреле завода индийцах Политика, 13:42
NYT узнала о давлении на Байдена для ускоренного вступления Киева в НАТО Политика, 13:30
«Умные» фермы: как искусственный интеллект меняет сельское хозяйство Национальные проекты, 13:29
Американка из второй сотни WTA выбила Азаренко с турнира в Нидерландах Спорт, 13:28
Лукашенко сообщил о переговорах Москвы и Киева об аренде Крыма Политика, 13:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 13:23
Режиссер Александр Сокуров в день рождения попал в реанимацию Общество, 13:21
Лукашенко «послал на хрен» Киев после предложения о встрече в Стамбуле Политика, 13:19
Чебурашка, беспилотники, черешня: чем встречают стенды ПМЭФ. Фоторепортаж Общество, 13:15 
В «Сбере» допустили развитие фондового рынка России по иранскому сценарию Инвестиции, 13:14
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:10
Россиянам предложили Lada X-Cross 5 вместо Nissan X-Trail. Что это такое Авто, 13:08
Политика ,  
0 

Суд в Москве отказался снять с певицы Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с певицы Земфиры статус иноагента
Замоскворецкий суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов. Это певица потребовала в своем иске к Минюсту 10 мая. Ее внесли в список иноагентов с пояснением, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины
Певица Земфира
Певица Земфира (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) к Минюсту с требованием исключить ее из реестра иноагентов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту 10 мая.

Минюст признал Земфиру иноагентом в середине февраля 2023 года, объяснив это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции».

После присвоения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей».

На следующий день после начала спецоперации — 25 февраля 2022 года — Земфира исполнила на своем концерте в Москве песню «Не стреляйте». Эту же песню она исполнила во время концерта на Кипре в октябре 2022 года и выступила с антивоенным заявлением.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск признанного СМИ-иноагентом журналиста Юрия Дудя, который оспаривал это решение. Замоскворецкий районный суд Москвы также отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна из списка иноагентов.

Читайте на РБК Pro
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Как закрывать массовые позиции этим летом — 5 советов

Помимо этого, в снятии статуса иноагента отказали телеведущему Максиму Галкину и юмористу и барду Семену Слепакову.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Земфира иноагент суд
Материалы по теме
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Общество
Суд вслед за Галкиным отказал Слепакову в снятии статуса иноагента
Политика
Суд оставил Галкина иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter