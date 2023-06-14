Суд в Москве отказался снять с певицы Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов. Это певица потребовала в своем иске к Минюсту 10 мая. Ее внесли в список иноагентов с пояснением, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины

Певица Земфира (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) к Минюсту с требованием исключить ее из реестра иноагентов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту 10 мая.

Минюст признал Земфиру иноагентом в середине февраля 2023 года, объяснив это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции».

После присвоения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей».

На следующий день после начала спецоперации — 25 февраля 2022 года — Земфира исполнила на своем концерте в Москве песню «Не стреляйте». Эту же песню она исполнила во время концерта на Кипре в октябре 2022 года и выступила с антивоенным заявлением.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск признанного СМИ-иноагентом журналиста Юрия Дудя, который оспаривал это решение. Замоскворецкий районный суд Москвы также отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна из списка иноагентов.

Помимо этого, в снятии статуса иноагента отказали телеведущему Максиму Галкину и юмористу и барду Семену Слепакову.