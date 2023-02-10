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Минюст внес в список иноагентов Земфиру и Дмитрия Гудкова

Минюст включил в реестр иноагентов Земфиру, Гудкова, Галлямова, Асланяна и Ривину
Земфира, по утверждению Минюста, «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации и получала «поддержку от иностранных источников»
Певица Земфира
Певица Земфира (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов певицу Земфиру и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. В расширенный перечень иноагентов также вошли:

  • Политолог Аббас Галлямов
  • Журналист Сергей Асланян
  • Физик и журналист Сергей Шпилькин
  • Создатель и руководитель организации «Насилию. нет» (признана иноагентом) Анна Ривина
  • Политическая активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева
  • ЛГБТ-активистка и блогер Александра Казанцева

Включение в реестр Земфиры Минюст объяснил тем, что, певица «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции» и, по данным ведомства, получала «поддержку от иностранных источников».

Гудков, указывает Минюст, призывал предоставлять вооружение Украине и вводить санкции против России. Экс-депутат живет за границей и участвовал в качестве эксперта на площадках, предоставленных иностранными структурами, заявили в ведомстве.

После расширения списка в реестре иностранных агентов сейчас перечислены 549 физических лиц и организаций.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Минюст иноагенты Земфира Дмитрий Гудков СМИ
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