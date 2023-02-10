Минюст внес в список иноагентов Земфиру и Дмитрия Гудкова
Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов певицу Земфиру и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. В расширенный перечень иноагентов также вошли:
- Политолог Аббас Галлямов
- Журналист Сергей Асланян
- Физик и журналист Сергей Шпилькин
- Создатель и руководитель организации «Насилию. нет» (признана иноагентом) Анна Ривина
- Политическая активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева
- ЛГБТ-активистка и блогер Александра Казанцева
Включение в реестр Земфиры Минюст объяснил тем, что, певица «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции» и, по данным ведомства, получала «поддержку от иностранных источников».
Гудков, указывает Минюст, призывал предоставлять вооружение Украине и вводить санкции против России. Экс-депутат живет за границей и участвовал в качестве эксперта на площадках, предоставленных иностранными структурами, заявили в ведомстве.
После расширения списка в реестре иностранных агентов сейчас перечислены 549 физических лиц и организаций.
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