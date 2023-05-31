Земфира опровергла получение гражданства Франции

Признанная в России иноагентом певица заявила, что любит свою страну, платит в ней налоги и другого гражданства у нее никогда не было и не будет

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) отвергла появившиеся сообщения о наличии у нее французского гражданства.

«Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Она также потребовала, чтобы Минюст в суде доказал наличие иностранного финансирования, которого у нее «никогда в жизни не было».

«Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство», — заключила певица.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Земфира получила гражданство Франции.

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которая проживает сейчас во Франции, рассказала ТАСС, что ни у нее самой, ни у Земфиры нет другого гражданства, кроме российского. «У Земфиры нет французского гражданства. Только русский паспорт», — сказала Литвинова.

10 мая Земфира направила судебный иск к Минюсту с требованием признать незаконным присвоение ей статуса иностранного агента.

Минюст признал Земфиру иноагентом в середине февраля 2023 года. Ведомство объяснило это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».

Певица выступила с антивоенным заявлением во время концерта на Кипре в октябре 2022 года. Она высказалась за завершение российской военной операции на Украине и спела песню «Не стреляйте». Эту же песню она исполняла на первом за пять лет концерте в Москве. Он состоялся 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала боевых действий.