Суд вслед за Галкиным отказал Слепакову в снятии статуса иноагента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером Pro, 13:56
Отчет: венчурные инвестиции в криптофирмы в 2023 году составили $3,8 млрд Крипто, 13:53
Блинкен заявил о риске «потемкинского мира» на Украине Политика, 13:52
Полиция изъяла оружие и боеприпасы в Подмосковье Общество, 13:48
Власти США предостерегли от конкуренции с Китаем инструментами прошлого Политика, 13:43
В «Спартаке» назвали фантазиями слова игрока ЦСКА об уханье Соболева Спорт, 13:40
Рогов сообщил об окончании формирования группировок ВСУ на Запорожье Политика, 13:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Красноярском крае спасатели привлекли вертолет для тушения лесопилки Общество, 13:32
Удар по морскому порту в Бердянске. Фоторепортаж Политика, 13:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Умер актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков Общество, 13:18
Касаткина отдала американке один гейм и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 13:10
Брянский губернатор сообщил о третьем обстреле за сутки Политика, 13:09
Защитник ЦСКА обвинил форварда «Спартака» Соболева в провокациях Спорт, 13:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд вслед за Галкиным отказал Слепакову в снятии статуса иноагента

Суд отказал Слепакову вслед за Галкиным и Варламовым в снятии статуса иноагента
Суд отказал Слепакову в снятии статуса иноагента. В реестр артиста включили в апреле. После начала военной операции он записал антивоенные песни, а в прошлом году переехал в Израиль
Семен Слепаков
Семен Слепаков (Фото: Natache / URA.RU / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы отказал юмористу и барду Семену Слепакову, которого Минюст внес в реестр иностранных агентов, в оспаривании этого статуса, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее суд отказался удовлетворить иски артиста Максима Галкина и блогера Ильи Варламова, которые также были признаны Минюстом иноагентами и оспорили это решение.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле. В ведомстве заявили, что тот получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах, а также проживает за пределами страны.

До этого Слепаков записал ряд антивоенных песен, а в прошлом году переехал в Израиль. На следующий день после начала спецоперации он также опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия.

В марте источник ТАСС и телеграм-канал Shot сообщили, что в отношении Слепакова начали проверку по административной статье о дискредитации армии. По данным агентства, поводом стала одна из его песен. В частности, в январе Слепаков опубликовал видео с песней «Колыбельная». Лирическая героиня — мать — поет трехлетнему сыну о его братьях, один из которых ушел служить по контракту, а другой, «предатель», стал IТ-специалистом в Европе. Мать говорит, что «ничего нет лучше смерти в бою», и называет «укронациста» главным врагом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого назвал Слепакова «бесстыжей мразью», а Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СК Александра Бастрыкина провести доследственную проверку по факту возможной дискредитации армии и призвал Минюст признать комика иноагентом.

Читайте на РБК Pro
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Инвесторы избавляются от бумаг «Магнита». Стоит ли это делать
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Выплата дивидендов в ООО: как избежать риска неосновательного обогащения

К административной ответственности привлечь Слепакова попросил и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщило RT. Он также призвал Генпрокуратуру проверить, получал ли Слепаков иностранное финансирование через еврейский благотворительный фонд своего отца «Счастье».

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Семен Слепаков иностранный агент суд
Материалы по теме
«Единая Россия» исключила объявленного иноагентом экс-депутата Гаджиева
Политика
Минюст признал иноагентами Лёву Би-2 и экс-депутата Госдумы от ЕР
Политика
Минюст объяснил, почему количество иноагентов в России резко увеличилось
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter