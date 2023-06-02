Суд вслед за Галкиным отказал Слепакову в снятии статуса иноагента

Суд отказал Слепакову в снятии статуса иноагента. В реестр артиста включили в апреле. После начала военной операции он записал антивоенные песни, а в прошлом году переехал в Израиль

Семен Слепаков (Фото: Natache / URA.RU / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы отказал юмористу и барду Семену Слепакову, которого Минюст внес в реестр иностранных агентов, в оспаривании этого статуса, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее суд отказался удовлетворить иски артиста Максима Галкина и блогера Ильи Варламова, которые также были признаны Минюстом иноагентами и оспорили это решение.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле. В ведомстве заявили, что тот получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах, а также проживает за пределами страны.

До этого Слепаков записал ряд антивоенных песен, а в прошлом году переехал в Израиль. На следующий день после начала спецоперации он также опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия.

В марте источник ТАСС и телеграм-канал Shot сообщили, что в отношении Слепакова начали проверку по административной статье о дискредитации армии. По данным агентства, поводом стала одна из его песен. В частности, в январе Слепаков опубликовал видео с песней «Колыбельная». Лирическая героиня — мать — поет трехлетнему сыну о его братьях, один из которых ушел служить по контракту, а другой, «предатель», стал IТ-специалистом в Европе. Мать говорит, что «ничего нет лучше смерти в бою», и называет «укронациста» главным врагом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого назвал Слепакова «бесстыжей мразью», а Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СК Александра Бастрыкина провести доследственную проверку по факту возможной дискредитации армии и призвал Минюст признать комика иноагентом.

К административной ответственности привлечь Слепакова попросил и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщило RT. Он также призвал Генпрокуратуру проверить, получал ли Слепаков иностранное финансирование через еврейский благотворительный фонд своего отца «Счастье».