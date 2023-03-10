Земфира после признания иноагентом выпустила клип на песню «PODNHA»

Земфира (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Земфира выпустила клип на песню «PODNHA», эта работа стала первой для нее после признания российским Минюстом иноагентом. Ролик опубликован на Youtube-канале артистки.

В начале клипа актриса и телеведущая Рената Литвинова зачитала требуемое по российскому закону для иноагентов предупреждение: «Данный материал, информация произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Рамазановой Зефирой Талгатовной, либо касается деятельности иностранного агента Рамазановой Земфиры Талгатовны. 18+». Его озвучивает

Новая песня Земфиры посвящена Родине. Она называет ее «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей». В течение всего ролика из фигур, похожих на блоки из игры Tetris составляется рисунок. При этом внутри фигур видны силуэты людей.

Минюст признал Земфиру иноагентом в середине февраля 2022 года. Ведомство объяснило это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».

Певица выступила с антивоенным заявлением во время концерта на Кипре в октябре 2022 года. Она высказалась за завершение российской спецоперации на Украине и спела песню «Не стреляйте». Эту же песню она исполняла на первом за пять лет концерте в Москве. Он состоялся 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала спецоперации.