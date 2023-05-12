Земфира подала в суд на Минюст за статус иноагента

Земфира (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, признана иноагентом в России) направила судебный иск к Минюсту с требованием признать незаконным присвоение ей статуса иностранного агента, следует из карточки на сайте судов Москвы. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда. Заявление было подано 10 мая через представителя артистки.

Минюст признал Земфиру иноагентом в середине февраля 2023 года. Ведомство объяснило это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».

Певица выступила с антивоенным заявлением во время концерта на Кипре в октябре 2022 года. Она высказалась за завершение российской военной операции на Украине и спела песню «Не стреляйте». Эту же песню она исполняла на первом за пять лет концерте в Москве. Он состоялся 25 февраля 2022 года — на следующий день после начала боевых действий.

Через месяц после присвоения Земфире статуса иноагента она выпустила клип на песню PODNHA. В своей песне Земфира называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей». В течение всего ролика показывается игра, похожая на Tetris, а внутри фигур видны силуэты людей.

РБК обратился за комментарием к представителю исполнительницы.