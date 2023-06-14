Президент Сьерра-Леоне рассказал об идее надавить на Путина из-за Украины

Африканские лидеры, которые в ближайшие дни планируют совершить визит в Киев и в Москву, рассчитывают «оказать давление» на Путина и Зеленского, чтобы они вышли на переговоры, пишет FT

Джулиус Маада Био (Фото: Phil Noble / Getty Images)

Африканские лидеры ищут способ повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы ускорить завершение конфликта с Украиной, сообщил президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, пишет Financial Times (FT).

«Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц, чтобы война могла завершиться и чтобы мы могли жить мирно», — сказал Маада Био, выступая накануне отправки миротворческой миссии африканских лидеров в Москву и Киев на этой неделе.

Многие страны зависят от импорта продовольствия, но немногие из них настолько зависимы, как Сьерра-Леоне, которой приходится покупать за рубежом почти все, что потребляют ее 8,4 млн граждан, пишет FT. Страна занимает 112-е место из 121 страны в Глобальном индексе голода, составленном группой европейских неправительственных организаций, что делает ее одной из стран с самым низким уровнем продовольственной безопасности в мире.

Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго отправятся 16 июня в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день отправятся в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И Киев, и Москва согласились принять делегацию.

Конкретные планы и темы, которые планируют обсуждать во время этого турне, не объявлялись. Financial Times писала, что за идеей отправить африканских лидеров на переговоры в Россию и на Украину, стоит французский бизнесмен и посредник Жан-Ив Оливье и основанный им Фонд Браззавиля. По словам Оливье, переговоры будут сосредоточены на обсуждении экспорта российских удобрений и украинского зерна, в которых нуждаются в Африке.

Путин, комментируя накануне предстоящий приезд африканских лидеров в Россию, допускал, что одной из тем этой встречи станет обсуждение зерновой сделки. По его словам, Россия заключила ее в интересах дружественных стран Латинской Америки и Африки, с которыми хочет сохранять отношения. Однако по коридорам, предназначенным для выхода судов с зерном из украинских портов, запускают морские беспилотники, а требования России игнорируются, а потому Москва обдумывает выход из соглашения, сказал президент России.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение действует до 17 июля. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы» в исполнении соглашения. В противном случае, подчеркнули в МИДе, Киеву придется подыскивать альтернативы зерновой сделке, например в виде вывоза украинского зерна в Европу по суше.