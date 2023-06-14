Президент Сьерра-Леоне рассказал об идее надавить на Путина из-за Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Прогулка по стендам, коридорам и павильонам ПМЭФа. Видео Бизнес, 10:38
В Женеве проголосуют за введение нового налога для 1% самых богатых Экономика, 10:34
В Камеруне назвали причину отказа матча со сборной России Спорт, 10:33
В правительстве спрогнозировали продолжение продуктовой дефляции Экономика, 10:32
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
В Петербурге представили кроссовер Lada X-Cross 5 Авто, 10:30
Локомотив экономики: в каких условиях сегодня работают девелоперы РБК Events, 10:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цифровой суверенитет и безопасность: курс на альянсы или конкуренцию РБК Events, 10:23
Какие бывают особенности экосистемного подхода к кибербезопасности РБК+, 10:22
Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований Политика, 10:20
В каких банках и по каким ставкам самозанятые могут взять ипотеку Недвижимость, 10:19
Кадры потопа в Сочи. Видео Общество, 10:10
На границе Латвии и России выстроилась очередь из украинцев Политика, 10:07
ЦБ запланировал провести эксперимент по трансграничным расчетам в ЦФА Крипто, 10:05
Война санкций ,  
0 

Президент Сьерра-Леоне рассказал об идее надавить на Путина из-за Украины

Президент Сьерра-Леоне Маада Био заявил о планах надавить на Путина из-за Украины
Африканские лидеры, которые в ближайшие дни планируют совершить визит в Киев и в Москву, рассчитывают «оказать давление» на Путина и Зеленского, чтобы они вышли на переговоры, пишет FT
Джулиус Маада Био
Джулиус Маада Био (Фото: Phil Noble / Getty Images)

Африканские лидеры ищут способ повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы ускорить завершение конфликта с Украиной, сообщил президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, пишет Financial Times (FT).

«Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц, чтобы война могла завершиться и чтобы мы могли жить мирно», — сказал Маада Био, выступая накануне отправки миротворческой миссии африканских лидеров в Москву и Киев на этой неделе.

Многие страны зависят от импорта продовольствия, но немногие из них настолько зависимы, как Сьерра-Леоне, которой приходится покупать за рубежом почти все, что потребляют ее 8,4 млн граждан, пишет FT. Страна занимает 112-е место из 121 страны в Глобальном индексе голода, составленном группой европейских неправительственных организаций, что делает ее одной из стран с самым низким уровнем продовольственной безопасности в мире.

Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго отправятся 16 июня в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день отправятся в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И Киев, и Москва согласились принять делегацию.

Конкретные планы и темы, которые планируют обсуждать во время этого турне, не объявлялись. Financial Times писала, что за идеей отправить африканских лидеров на переговоры в Россию и на Украину, стоит французский бизнесмен и посредник Жан-Ив Оливье и основанный им Фонд Браззавиля. По словам Оливье, переговоры будут сосредоточены на обсуждении экспорта российских удобрений и украинского зерна, в которых нуждаются в Африке.

Читайте на РБК Pro
Покупая акции в АО, можно ли их оплатить долей в уставном капитале ООО
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow

Путин, комментируя накануне предстоящий приезд африканских лидеров в Россию, допускал, что одной из тем этой встречи станет обсуждение зерновой сделки. По его словам, Россия заключила ее в интересах дружественных стран Латинской Америки и Африки, с которыми хочет сохранять отношения. Однако по коридорам, предназначенным для выхода судов с зерном из украинских портов, запускают морские беспилотники, а требования России игнорируются, а потому Москва обдумывает выход из соглашения, сказал президент России.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение действует до 17 июля. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы» в исполнении соглашения. В противном случае, подчеркнули в МИДе, Киеву придется подыскивать альтернативы зерновой сделке, например в виде вывоза украинского зерна в Европу по суше.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Африка Сьерра-Леоне Зерновая сделка Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах
Политика
Глава КНР поддержал идею Африки о мирных делегациях в Россию и на Украину
Политика
Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter