Президент ЮАР посетит Киев с мирной миссией

Зеленский приветствовал инициативу стран Африки направить мирную миссию и готов выслушать ее предложения, сообщил его пресс-секретарь. Миссия представит свой мирный план. Лавров говорил, что Россия на бумаге его пока не видела

Сирил Рамафоса (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Киев приветствовал намерение лидеров африканских государств приехать с визитом для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он подтвердил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским 13 мая и сообщил о намерении приехать на Украину в составе мирной миссии от ряда африканских стран.

«Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации», — сказал Никифоров (цитата по «Стране.ua»).

Накануне Рамафоса сообщил, что провел телефонные переговоры с президентами России и Украины и что они согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию. Помимо ЮАР в инициативе участвуют президенты Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.

Киев изначально о телефонных переговорах с Рамафосой не сообщал. Российская сторона переговоры подтвердила. Телефонный разговор Путина и Рамафосы состоялся 12 мая по инициативе ЮАР. В Кремле отметили, что президент России поддержал предложение коллеги об участии группы африканских лидеров в обсуждении мирного урегулирования и подчеркнул, что Москва не отказывалась от поиска дипломатических путей решения кризиса.

В рамках визитов в Россию и на Украину миссия из Африки намерена представить свой мирный план, сообщил Рамафоса. В российском МИДе отметили, что пока не видели этих предложений на бумаге.