Путин допустил выход России из зерновой сделки

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Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военкорами.Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более, что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников», — сообщил Путин.

Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для дружественных России стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, напомнил президент. Однако требования Москвы в рамках соглашения, которые подразумевают снятие ограничений в отношении сельхозпродукции из России, не реализуются. «Не сделано ничего. Мы несколько продлевали сделку — в интересах дружественных стран», — подчеркнул президент России. Интерес России в том, чтобы сохранять дружественные устойчивые доверительные отношения с этими странами, которые не поддерживают Украину в конфликте с Россией.

Вопрос зерновой сделки, по словам Путина, будет обсуждаться с лидерами африканских стран, которые скоро приедут в России.

Путин также отметил, что большая часть зерна, поставляемого Украиной по эти коридорам в другие страны, уходит в страны ЕС. «Сорок с лишним процентов идет в страны Евросоюза. <...> И им хорошо, и Украине деньги платят. Я могу ошибаться, но кажется, это основной источник валютных поступлений Украины», — сказал Путин.

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