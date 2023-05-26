FT назвала инициатора переговоров по Украине с участием лидеров из Африки

FT: за идеей отправить президентов из Африки на переговоры по Украине стоит Жан-Ив Оливье

Автор инициативы организовать мирные переговоры президентов России и Украины при посредничестве шести лидеров Африканских стран — французский бизнесмен и посредник Жан-Ив Оливье и основанный им Фонд Браззавиля, пишет FT

Жан-Ив Оливье (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

За идеей организовать переговоры по мирному урегулированию на Украине стоит французский бизнесмен и президент Фонда Браззавиля Жан-Ив Оливье, много лет работавший в Африке, пишет The Financial Times (FT).

«Самое главное в любых переговорах — собрать людей вместе и о чем-то поговорить», — сказал Оливье FT. «Я буду играть роль [дипломата Генри] Киссинджера», — добавил он.

Корреспондент издания встретился с предпринимателем на польско-украинской границе, когда тот садился в поезд, чтобы отправиться в Киев. Согласно сообщению на сайте российского МИДа, 23 мая Оливье встречался с замминистра, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

По словам Оливье, самое главное в любых переговорах — «собрать людей вместе и о чем-то поговорить».

Шесть африканских лидеров — президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта — выступили с инициативой организовать мирные переговоры по Украине в середине мая, об этом объявил глава ЮАР Сирил Рамафоса. Москва и Киев свое согласие встретиться с африканскими президентами подтвердили. Точные даты переговоров пока не объявлены.

Оливье считает, что президенты африканских стран имеют полное право выступать посредниками в конфликте, учитывая огромные последствия для их региона. Он также заявил FT, что единственный континент, который действительно страдает от последствий конфликта России и Украины, — это Африка. «Я не думаю, что страдают США, я не думаю, что страдает Европа, за исключением небольшой инфляции. Но в Африке, если в следующем году не будет урожая из-за отсутствия удобрений, умрут миллионы людей», — сказал Оливье.

Бизнесмен сообщил, что поставки зерна будут одной из тем предстоящих переговоров.

Жан-Ив Оливье — гражданин Франции, родился в Алжире в 1944 году. Его предпринимательская деятельность связана с сырьевым сектором. Много лет был посредником в этом бизнесе в Китае, на Ближнем Востоке и в Конго, с властями которой, в частности с экс-президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, имеет тесные связи, пишет FT. Также, по данным издания, консультировал российскую корпорацию «Росатом». Основатель и президент некоммерческого Фонда Браззавиля. Эта организация ставит целью поддержку и развитие инициатив, в первую очередь в Африке, в области предотвращения и разрешения конфликтов, защиты окружающей среды, а также объединение стран в мирном сотрудничестве. На сайте фонда перечислены инициативы, в которых участвовал фонд. Среди них — посредничество в обмене заложниками в ЦАР, «организация внутриливийского диалога», организация серии встреч на высшем дипломатическом уровне для предотвращения конфликтов в Кот-д'Ивуаре, участие в урегулировании политического кризиса в Конго и др. Африканская миссия по мирному урегулированию проходит под эгидой и при посредничестве этого фонда, также говорится на сайте организации. У Оливье есть награды разных стран. Так, он кавалер ордена Почетного легиона и французского национального ордена «За заслуги» (1994), ордена Доброй Надежды президента ЮАР Нельсона Манделы (1995), ордена «За заслуги перед Республикой Конго» (2014), национального ордена Льва Сенегала (2020) и др.

По словам Оливье, президент ЮАР Рамафоса «идеально» подходил для того, чтобы обратиться к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

В разговоре с изданием бизнесмен подчеркнул, что считает важным подключение российских банков, связанных с поставками удобрений из России в Африку, к SWIFT (сейчас это невозможно из-за западных санкций). «SWIFT не будет установлен для всей России, мы этого не просим», — заявил Оливье. По его словам, доступ «должен быть обеспечен к определенным банковским каналам, специально для удобрений». Вопрос переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT МИД России ранее называл одним из ключевых для продления зерновой сделки с Украиной.

На вопрос FT, существует ли риск, что инициатива Оливье будет использована какой-либо из сторон в своих целях, тот отметил, что в любых переговорах стороны видят возможности для продвижения своих интересов. «Тот факт, что они уже согласились поговорить, сам по себе является прогрессом», — считает он.