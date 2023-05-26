FT назвала инициатора переговоров по Украине с участием лидеров из Африки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Десантис за сутки собрал на президентскую кампанию вдвое больше Трампа Политика, 11:22
В Trezor заявили о десятикратном росте продаж криптокошельков Крипто, 11:21
Таджикистан попросил Колокольцева расследовать избиение мигрантов Политика, 11:19
В Сочи состоялся II Всероссийский зерновой форум Пресс-центр, 11:17
Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро Город, 11:15
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть Pro, 11:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:06
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Призрак Ленина: как проект выручил ₽100 млн, пугая посетителей отелей Pro, 11:02
На ЦИПР-2023 обсудят цифровую независимость и развитие российских ИТ Пресс-центр, 11:01
«Сбер»: как избежать вопросов от банка к операциям бизнеса РБК+, 11:01
Росгвардия сообщила о возвращении 3 военнослужащих из украинского плена Общество, 11:01
Местные жители рассказали подробности взрыва в Краснодаре Политика, 11:00
В Южной Корее пассажир самолета открыл аварийную дверь во время посадки Общество, 10:51
Чемпион мира сравнил выступление за «Барселону» с нахождением в тюрьме Спорт, 10:51

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

FT назвала инициатора переговоров по Украине с участием лидеров из Африки

FT: за идеей отправить президентов из Африки на переговоры по Украине стоит Жан-Ив Оливье
Автор инициативы организовать мирные переговоры президентов России и Украины при посредничестве шести лидеров Африканских стран — французский бизнесмен и посредник Жан-Ив Оливье и основанный им Фонд Браззавиля, пишет FT
Жан-Ив Оливье
Жан-Ив Оливье (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

За идеей организовать переговоры по мирному урегулированию на Украине стоит французский бизнесмен и президент Фонда Браззавиля Жан-Ив Оливье, много лет работавший в Африке, пишет The Financial Times (FT).

«Самое главное в любых переговорах — собрать людей вместе и о чем-то поговорить», — сказал Оливье FT. «Я буду играть роль [дипломата Генри] Киссинджера», — добавил он.

Корреспондент издания встретился с предпринимателем на польско-украинской границе, когда тот садился в поезд, чтобы отправиться в Киев. Согласно сообщению на сайте российского МИДа, 23 мая Оливье встречался с замминистра, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

По словам Оливье, самое главное в любых переговорах — «собрать людей вместе и о чем-то поговорить».

Шесть африканских лидеров — президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта — выступили с инициативой организовать мирные переговоры по Украине в середине мая, об этом объявил глава ЮАР Сирил Рамафоса. Москва и Киев свое согласие встретиться с африканскими президентами подтвердили. Точные даты переговоров пока не объявлены.

Оливье считает, что президенты африканских стран имеют полное право выступать посредниками в конфликте, учитывая огромные последствия для их региона. Он также заявил FT, что единственный континент, который действительно страдает от последствий конфликта России и Украины, — это Африка. «Я не думаю, что страдают США, я не думаю, что страдает Европа, за исключением небольшой инфляции. Но в Африке, если в следующем году не будет урожая из-за отсутствия удобрений, умрут миллионы людей», — сказал Оливье.

Бизнесмен сообщил, что поставки зерна будут одной из тем предстоящих переговоров.

Читайте на РБК Pro
Будь, как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune

Жан-Ив Оливье — гражданин Франции, родился в Алжире в 1944 году. Его предпринимательская деятельность связана с сырьевым сектором. Много лет был посредником в этом бизнесе в Китае, на Ближнем Востоке и в Конго, с властями которой, в частности с экс-президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, имеет тесные связи, пишет FT. Также, по данным издания, консультировал российскую корпорацию «Росатом».

Основатель и президент некоммерческого Фонда Браззавиля. Эта организация ставит целью поддержку и развитие инициатив, в первую очередь в Африке, в области предотвращения и разрешения конфликтов, защиты окружающей среды, а также объединение стран в мирном сотрудничестве.

На сайте фонда перечислены инициативы, в которых участвовал фонд. Среди них — посредничество в обмене заложниками в ЦАР, «организация внутриливийского диалога», организация серии встреч на высшем дипломатическом уровне для предотвращения конфликтов в Кот-д'Ивуаре, участие в урегулировании политического кризиса в Конго и др.

Африканская миссия по мирному урегулированию проходит под эгидой и при посредничестве этого фонда, также говорится на сайте организации.

У Оливье есть награды разных стран. Так, он кавалер ордена Почетного легиона и французского национального ордена «За заслуги» (1994), ордена Доброй Надежды президента ЮАР Нельсона Манделы (1995), ордена «За заслуги перед Республикой Конго» (2014), национального ордена Льва Сенегала (2020) и др.

По словам Оливье, президент ЮАР Рамафоса «идеально» подходил для того, чтобы обратиться к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

В разговоре с изданием бизнесмен подчеркнул, что считает важным подключение российских банков, связанных с поставками удобрений из России в Африку, к SWIFT (сейчас это невозможно из-за западных санкций). «SWIFT не будет установлен для всей России, мы этого не просим», — заявил Оливье. По его словам, доступ «должен быть обеспечен к определенным банковским каналам, специально для удобрений». Вопрос переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT МИД России ранее называл одним из ключевых для продления зерновой сделки с Украиной.

На вопрос FT, существует ли риск, что инициатива Оливье будет использована какой-либо из сторон в своих целях, тот отметил, что в любых переговорах стороны видят возможности для продвижения своих интересов. «Тот факт, что они уже согласились поговорить, сам по себе является прогрессом», — считает он.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
переговоры Украина

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Миссия Африки выступила за переговоры Украины с Россией без вывода войск
Политика
Jeune Afrique узнала о требованиях лидеров Африки перед визитом в Киев
Политика
В приморском «Русагро» нашли второй очаг африканской чумы свиней
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter