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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о задержках при транспортировке зерна в Евросоюз

Замминистра аграрной политики страны пожаловался на долгие проверки на погранпунктах со странами ЕС и попросил организовать их работу в круглосуточном режиме
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина столкнулась с задержками транспорта с зерном на границах со странами ЕС из-за бюрократии, длительных проверок на погранпунктах и ограниченного времени их работы, заявил замминистра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, выступая по видеосвязи на заседании сельскохозяйственного комитета Европарламента.

«Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? <...> Нам нужно, чтобы сотрудники этих погранпунктов работали 24/7, — сказал он. — Мы уже достигли определенного соглашения с нашими польскими партнерами». Кроме того, Дмитрасевич предложил ослабить требования, касающиеся въездной декларации CHED, — разрешить нескольким грузовикам проходить по одной декларации.

Замминистра также попросил ЕС помочь Украине с хранением и транспортировкой зерна — в частности, в строительстве дополнительных временных хранилищ вместо тех, которые были уничтожены или к которым Киев потерял доступ в результате боевых действий.

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Фото:Reuters

Дмитрасевич исключил продовольственный кризис на Украине. Ранее в интервью «РБК Украина» он отмечал, что производство зерна почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за российской военной операции на территории Украины заблокировано около 25 млн т зерна, а к осени это число достигнет 75 млн т. По его словам, Украина может вывозить через порты до 10 млн т продовольствия в месяц, а по железной дороге — 2 млн т.

Украина обвиняет Россию в блокировке судов с сельскохозяйственными культурами. Москва отвечает, что не будет препятствовать вывозу зерна, если Киев разминирует подходы к портам.

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Российский президент Владимир Путин самым простым путем для вывоза с Украины зерна называл маршрут через Белоруссию, оттуда — в порты Прибалтики, Балтийское море, а дальше — в любую точку мира, но Зеленскому эта идея не понравилась.

12 июня замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил о двух разработанных властями маршрутах для экспорта зерна — через Польшу и Румынию.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина продовольственная безопасность

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