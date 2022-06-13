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Военная операция на Украине ,  
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Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге

Власти Германии обсуждают создание денежного фонда для ускорения экспорта украинского зерна по железной дороге. В правительстве ФРГ считают, что таким образом удастся вывезти только 10 млн тонн
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом газете Handelsblatt заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он.

По словам политика, власти Германии рассматривают возможность создания фонда для закупки новых контейнеров для зерна. Также в Берлине допускают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе. Тойрер считает, что из 23 млн тонн зерна, хранящихся на территории Украины, таким образом удастся вывезти 10 млн.

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Фото:Анна Войтенко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что из-за боевых действий сейчас в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна, а к осени этот объем вырастет до 75 млн. По его словам, Украина может вывозить через порты до 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, а по железной дороге — 2 млн тонн.

В мае министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за блокады морских портов страны на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха.

Украина обвиняет Россию в блокировке судов. Власти США и ряда других стран считают, что российская военная операция привела к усугублению продовольственного кризиса. Москва, в свою очередь, заявляет, что причиной блокады поставок зерна стали «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта. Власти России утверждали также, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться.

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12 июня замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил, что Киев разработал два маршрута для экспорта зерна, они проходят через Польшу и Румынию. «Эти маршруты не идеальны, потому что создают определенные заторы, но мы тем временем делаем все возможное, чтобы развивать их», — сказал он Reuters. По словам Сеника, Украина также обсуждает создание третьего коридора через страны Балтии.

Президент России Владимир Путин считает, что самый простой путь — вывоз украинского зерна через территорию Белоруссии, а оттуда — в порты Прибалтики, в Балтийское море, дальше — в любую точку мира. Зеленский отверг эту идею.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина зерно Германия Военная операция на Украине железная дорога
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