Зеленский заявил, что время играет не в пользу Украины

По мнению президента, у республики нет времени на переговоры, которые ничего не дадут. Переговоры Москвы и Киева приостановлены с середины мая

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что время играет не на Украину. Он признал это в интервью немецкой ZDF.

«Нужно действовать, время играет на врага, а не на нас», — сказал Зеленский. Президент также заявил, что у Киева нет времени на переговоры, «которые ничего не принесут».

«У нас нет сомнений — мы готовы вести переговоры только тогда, когда другая сторона будет готова остановить войну», — сказал он.

Россия и Украина объявили о приостановке мирных переговоров в конце мая. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский пояснил, что у Киева нет «никакого стремления к продолжению диалога», и замораживание обсуждений — «полностью инициатива Украины». Зеленский 24 мая объявил, что Украина вернется к переговорам с Россией после того, как вернет территории, утраченные после начала российской спецоперации. По утверждению главы МИД России Сергея Лаврова, продолжать переговорный процесс украинским властям запретил Запад.

В конце мая Зеленский в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь заявил о своем желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Комментируя его слова, Лавров указал, что президент Украины «хочет встречу ради встречи», а говорить о ней возможно только после возобновления работы делегаций на переговорах.