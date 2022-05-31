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Зеленский в разговоре с Эрдоганом заявил о желании встретиться с Путиным

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы редакции агентства Anadolu.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу. (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.

Теги
Владимир Зеленский Владимир Путин Эрдоган Мевлют Чавушоглу
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