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Зеленский в разговоре с Эрдоганом заявил о желании встретиться с Путиным
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы редакции агентства Anadolu.
«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу. (цитата по «РИА Новости»).
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