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Политика ,  
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Грузинские депутаты снова подрались на заседании по закону об иноагентах

В парламенте Грузии снова произошла драка на заседании по закону об иноагентах
Фото: parliament.ge
Фото: parliament.ge

В парламенте Грузии произошла драка на заседании, где должны были рассмотреть закон об иноагентах в третьем чтении, сообщает грузинский «Первый канал».

Поводом для стычки стала речь Левана Хабеишвили — лидера самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение», который выступил с обвинениями в адрес коллеги из правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрия Самхарадзе. Тот в ответ кинул в него бутылку, завязалась драка.

Mtavari TV пишет, что потом депутат «Мечты» Рима Берадзе ударила по голове пачкой бумаг депутата «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе. Заседание временно прервали, но позднее возобновили.

Это не первая драка депутатов из-за законопроекта об иноагентах. Так, 1 мая между депутатами произошла словесная перепалка, а после началась потасовка. По словам оппозиционеров, депутаты «Грузинской мечты» забросали их бутылками и книгами. Несмотря на разногласия, по окончании драки законопроект одобрили во втором чтении.

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Ираклий Кобахидзе

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта», вызвал массовые акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе за ее позицию назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал все равно принять документ.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом». Законопроект критиковали и на Западе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что документ не соответствует нормам и ценностям ЕС.

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Теги
Грузия закон об иноагентах парламент драка

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