В Тбилиси начался многотысячный митинг против закона об иноагентах

Reuters: на митинг против закона об иноагентах в Тбилиси вышли 50 тыс. человек

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Очередной митинг против закона об иноагентах начался в Тбилиси, передает «Sputnik Грузия». По данным агентства Reuters, в акции участвуют порядка 50 тыс. человек.

Митинг проходит на площади Европы в центре города. Он начался вечером 11 мая, около 19:00 по местному времени (18:00 мск): участники акции двинулись в сторону площади с четырех направлений, пишет Civil Georgia.

Митинг начался на следующий день после того, как грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство будет продвигать законопроект об иноагентах, несмотря на противодействие. Шествия проходили и ранее в других городах Грузии, в том числе в Батуми, Кутаиси, Гори и самом Тбилиси.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» внесла законопроект об иностранных агентах в парламент в апреле. Это уже вторая попытка: в 2023 году аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они полагают, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении назначено на 13 мая. Кобахидзе заявил, что он будет принят, несмотря на протесты. Вместе с тем, если президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит на документ вето, как обещала, в него могут внести изменения, отметил премьер.