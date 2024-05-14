Белоусов назвал приоритетные задачи на посту министра обороны

Все вопросы первоочередные, «других просто нет», заявил Белоусов. В числе приоритетов — обеспечение современным оружием участников боевых действий, комплектование вооруженных сил, соцзащита военных и формирование гособоронзаказа

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Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов, выступая в Совфеде, среди приоритетных задач назвал оснащение участников военной операции на Украине современным вооружением и техникой, передает корреспондент РБК. В верхней палате парламента продолжаются консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД.

По словам Белоусова, «все вопросы первоочередные, других просто нет», но самые насущные связаны с военными действиями, в первую очередь — оснащение действующей группировки, обеспечивание поставок, средств связи, беспилотников, РЭБ.

Еще один приоритет — отработка новых форм ведения боевых действий. Как отметил Белоусов, «противник быстро учится», в том числе применяет новые технологии, и необходимы упреждающие меры.

Третьей задачей он назвал комплектование вооруженных сил. «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — сказал кандидат в министры, отметив, что «этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование». Также, заявил он, нужно будет заниматься вопросами, связанными с военным образованием. Как отметил Белоусов, в этой сфере «есть определенные проблемы», хотя бывший министр обороны Сергей Шойгу с коллегами «провели очень большую работу».

Среди других приоритетов Белоусов назвал соцзащиту военнослужащих и формирование государственного оборонного заказа на 2025 год. «Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, министерство обороны тоже, вопросов очень много, и нам предстоит их все решать планом, но, тем не менее, в ежедневном порядке», — отметил он.

Тему социального обеспечения военнослужащих — медицинское обслуживание, денежное довольствование — Белоусов затрагивал и накануне, выступая на слушаниях в Совфеде. 13 мая кандидатуры министров силового блока обсуждали профильные комитеты верхней палаты.

Белоусов — бывший первый вице-премьер (в новом правительстве эту должность занимает Денис Мантуров), ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. Владимир Путин 12 мая предложил назначить его новым главой Минобороны. Шойгу, возглавлявший ведомство с 2012 года, стал секретарем Совета безопасности. В Кремле объяснили выбор кандидатуры Белоусова необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».