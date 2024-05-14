 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Новое правительство 2024 ,  
0 

Белоусов назвал приоритетные задачи на посту министра обороны

Белоусов назвал приоритетом обеспечение участников военной операции оружием
Сюжет
Новое правительство 2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Все вопросы первоочередные, «других просто нет», заявил Белоусов. В числе приоритетов — обеспечение современным оружием участников боевых действий, комплектование вооруженных сил, соцзащита военных и формирование гособоронзаказа
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов, выступая в Совфеде, среди приоритетных задач назвал оснащение участников военной операции на Украине современным вооружением и техникой, передает корреспондент РБК. В верхней палате парламента продолжаются консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД.

По словам Белоусова, «все вопросы первоочередные, других просто нет», но самые насущные связаны с военными действиями, в первую очередь — оснащение действующей группировки, обеспечивание поставок, средств связи, беспилотников, РЭБ.

Еще один приоритет — отработка новых форм ведения боевых действий. Как отметил Белоусов, «противник быстро учится», в том числе применяет новые технологии, и необходимы упреждающие меры.

Как Андрей Белоусов прошел первый этап назначения министром обороны
Политика
Андрей Белоусов

Третьей задачей он назвал комплектование вооруженных сил. «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — сказал кандидат в министры, отметив, что «этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование». Также, заявил он, нужно будет заниматься вопросами, связанными с военным образованием. Как отметил Белоусов, в этой сфере «есть определенные проблемы», хотя бывший министр обороны Сергей Шойгу с коллегами «провели очень большую работу».

Среди других приоритетов Белоусов назвал соцзащиту военнослужащих и формирование государственного оборонного заказа на 2025 год. «Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, министерство обороны тоже, вопросов очень много, и нам предстоит их все решать планом, но, тем не менее, в ежедневном порядке», — отметил он.

Тему социального обеспечения военнослужащих — медицинское обслуживание, денежное довольствование — Белоусов затрагивал и накануне, выступая на слушаниях в Совфеде. 13 мая кандидатуры министров силового блока обсуждали профильные комитеты верхней палаты.

Белоусов — бывший первый вице-премьер (в новом правительстве эту должность занимает Денис Мантуров), ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. Владимир Путин 12 мая предложил назначить его новым главой Минобороны. Шойгу, возглавлявший ведомство с 2012 года, стал секретарем Совета безопасности. В Кремле объяснили выбор кандидатуры Белоусова необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов правительство Минобороны Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны России
17 марта 1959 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации
Политика
Матвиенко назвала преимущества Белоусова во главе Минобороны
Политика
Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Белоусов закончил речь в Совфеде фразой «ошибаться можно, врать нельзя» Политика, 15:16
Мосбиржа изменила дату допуска акций «Яндекса» к торгам Инвестиции, 15:15
Разработчик криптомискера получил тюремный срок за отмывание $1,2 млрд Крипто, 15:10
Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области Спорт, 15:06
Решетников указал на признаки перегрева российской экономики Экономика, 15:04
Песков связал визит Блинкена в Киев с нервозностью в западных столицах Политика, 15:03
Фальков рассказал, когда в России откажутся от бакалавриата Общество, 15:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финразведка сообщила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК Финансы, 14:57
В Москве задержали стримера за угрозы участникам военной операции Политика, 14:54
Парламент Грузии принял закон об иноагентах Политика, 14:53
Совет ЕС одобрил план реформ на Украине Политика, 14:50
Гнев считается разрушительной эмоцией. Но как он может помочь в карьере Pro, 14:46
Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации Политика, 14:45
Санкт-Петербургская Валютная Биржа запланировала провести минимум 5 IPO Инвестиции, 14:44