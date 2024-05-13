Как Андрей Белоусов прошел первый этап назначения министром обороны

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов признал недостатки в соцобеспечении военнослужащих. Чего сенаторы ждут от Белоусова — в материале РБК

Андрей Белоусов (Фото: council.gov.ru)

Какие вопросы Белоусов назвал важными для военных

В понедельник профильные комитеты Совета Федерации обсудили кандидатов на посты министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции и глав МЧС, ФСБ и ФСО. Накануне президент Владимир Путин только на пост министра обороны предложил нового руководителя — вместо занимавшего пост с 2012 года генерала армии Сергея Шойгу он номинировал Андрея Белоусова, бывшего в правительстве Михаил Мишустина первым вице-премьером.

Первым в Совфед на консультации прибыл Сергей Лавров, которого Путин предложил вновь назначить министром иностранных дел. За ним приехал Андрей Белоусов, после чего прошел в зал, где собрались члены комитета верхней палаты по обороне. Каждого кандидата на пост представлял полномочный представитель президента в Совфеде Артур Воробьев. На заседаниях присутствовала председатель палаты Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Андрей Турчак и Андрей Яцкин, вице-спикеры Юрий Воробьев и Николай Журавлев.

Матвиенко назвала предложение назначить Белоусова «очень удачным выбором президента». «В последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза, это порядка 6,7% от ВВП. Все, что заказывает Минобороны на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики», — повторила она тезис пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в воскресенье именно возросшими тратами на оборону объяснил выбор главы государства гражданского чиновника на место министра обороны. Как и Песков, Матвиенко отметила, что Минобороны нужно открыть «для скорейшего внедрения туда инноваций, новых технологий».

После представления Белоусова члены комитета задавали ему вопросы. Журналистам разрешили присутствовать только на обсуждении первого — сенатор Маргарита Павлова спросила кандидата, считает ли он достаточными существующие меры социальной защиты военнослужащих.

Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, ответил Белоусов. Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне военной операции, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тыс. руб. «Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал он.

Он также назвал необходимым решить вопросы с обслуживанием участников спецоперации в медучреждениях, которых «гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены». Есть проблемы и с поддержкой членов семей военнослужащих, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы», знает Белоусов.

После этого консультации продолжились в закрытом режиме. Обсуждение продолжится 14 мая на общем заседании Совета Федерации. Сенаторы смогут задать по три вопроса каждому из кандидатов, голосование в конце обсуждения не предусмотрено — по итогам будет подготовлено постановление палаты и письмо с информацией о проведенных консультациях, которые отправят президенту.

Кого еще обсуждали на комитетах: Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел

Константина Чуйченко на пост министра юстиции

Владимира Колокольцева на пост министра внутренних дел

Александра Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Дмитрия Кочнева на пост главы ФСО

Александра Бортникова на должность главы ФСБ

Как будет строиться работа Белоусова в Минобороны

Сообщая о представлении Андрея Белоусова на новую должность, Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в плане ведения специальной военной операции ничего не изменится, ответственным за нее в министерстве является начальник Генштаба Валерий Герасимов. Спикер Совфеда Матвиенко в понедельник тоже подчеркивала, что следующий министр «гражданский, не военный человек». «Боевыми действиями, СВО командует, руководит Генштаб под руководством верховного главнокомандующего, здесь ничего не меняется, работа продолжается, здесь ни у кого не должно возникать никаких тревог», — отметила спикер.

Главное, что сделал Белоусов на посту первого вице-премьера, — привнес серьезный аналитический подход в работу правительства, это может быть востребовано на его новом месте, сказал РБК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Работа Белоусова позволяла правительству выполнять не только управленческую, но и аналитическую функцию, обсчитывать решения, продолжает эксперт. «Та школа экономическая, из которой он вышел, не является ни либеральной, ни демократической, он технократический лидер, но, конечно, с убеждениями, направленными на поддержание экономической мощи страны», — говорит Широв.

«Школа Белоусова» Окончив экономический факультет МГУ им. Ломоносова, он занялся научной деятельностью — сначала в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР, потом в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) Академии наук СССР. В 1990–2006 годах был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН. В 2000 году он стал внештатным советником председателя правительства, с 2008 по 2012 год был директором правительственного департамента экономики и финансов. Потом около года возглавлял Министерство экономического развития, с 2013 по 2020 год Белоусов был помощником президента Путина, а в январе 2020-го, после утверждения Михаила Мишустина премьер-министром, стал его первым заместителем.

В последнее время Андрей Белоусов «занимался беспилотной техникой, добился хороших результатов», сказала Матвиенко. «Говоря о необходимости ускоренной поставки новых вооружений, технологий, инноваций, не вижу лучших кандидатур», — заключила она. Белоусов курировал национальный проект «Развитие беспилотных авиасистем», который стартовал в этом году. Он включает пять федеральных проектов, объем финансирования в 2024–2026 годах составит 67,6 млрд руб.

Говорить о разделении функционала внутри министерства вряд ли стоит. «Белоусов — министр обороны, он занимается всем — общим руководством и решает вопросы боевой подготовки, выполнение задач боевой операции. Герасимов подчинен Белоусову и верховному главнокомандующему и выполняет те задачи, которые они перед ним поставили», — говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он убежден, что новый министр будет осуществлять все функции, которые присущи министру, в том числе принимать парады. Литовкин напоминает, что и гражданский министр Анатолий Сердюков принимал парады 9 Мая на Красной площади, приветствуя военных в костюме.

Команда Шойгу

Опрошенные РБК эксперты указывали, что едва ли в Министерстве обороны обойдется без отставок, тем более что один из заместителей Шойгу — ответственный за строительство Тимур Иванов был в апреле обвинен во взяточничестве и арестован.

Сергей Шойгу на работу в Министерство обороны в 2012 году пришел с командой. Своим заместителем он назначил Руслана Цаликова, с которым работал с 1994 года сначала в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 2012 году, когда Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, Цаликов стал его замом, а оттуда уже перешел в Минобороны, где в 2015 году получил позицию первого заместителя министра.

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Еще один член команды Шойгу со времен работы в МЧС — Юрий Садовенко, служивший в подразделениях министерства с 1994 по 2002 год, потом был помощником Шойгу и руководителем его аппарата в министерстве. В команде Шойгу-губернатора Садовенко стал руководителем администрации. В Министерстве обороны генерал-полковник возглавляет аппарат министра.

Другой выходец из МЧС — генерал армии Павел Попов. С 2004 по 2008 год он был начальником Академии гражданской защиты МЧС России, потом пять лет заместителем Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а с 2013 года — его заместитель в Минобороны.