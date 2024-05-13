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Как Андрей Белоусов прошел первый этап назначения министром обороны

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Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов признал недостатки в соцобеспечении военнослужащих. Чего сенаторы ждут от Белоусова — в материале РБК
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: council.gov.ru)

Какие вопросы Белоусов назвал важными для военных

В понедельник профильные комитеты Совета Федерации обсудили кандидатов на посты министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции и глав МЧС, ФСБ и ФСО. Накануне президент Владимир Путин только на пост министра обороны предложил нового руководителя — вместо занимавшего пост с 2012 года генерала армии Сергея Шойгу он номинировал Андрея Белоусова, бывшего в правительстве Михаил Мишустина первым вице-премьером.

Первым в Совфед на консультации прибыл Сергей Лавров, которого Путин предложил вновь назначить министром иностранных дел. За ним приехал Андрей Белоусов, после чего прошел в зал, где собрались члены комитета верхней палаты по обороне. Каждого кандидата на пост представлял полномочный представитель президента в Совфеде Артур Воробьев. На заседаниях присутствовала председатель палаты Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Андрей Турчак и Андрей Яцкин, вице-спикеры Юрий Воробьев и Николай Журавлев.

Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны
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Андрей Белоусов

Матвиенко назвала предложение назначить Белоусова «очень удачным выбором президента». «В последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза, это порядка 6,7% от ВВП. Все, что заказывает Минобороны на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики», — повторила она тезис пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в воскресенье именно возросшими тратами на оборону объяснил выбор главы государства гражданского чиновника на место министра обороны. Как и Песков, Матвиенко отметила, что Минобороны нужно открыть «для скорейшего внедрения туда инноваций, новых технологий».

После представления Белоусова члены комитета задавали ему вопросы. Журналистам разрешили присутствовать только на обсуждении первого — сенатор Маргарита Павлова спросила кандидата, считает ли он достаточными существующие меры социальной защиты военнослужащих.

Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, ответил Белоусов. Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне военной операции, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тыс. руб. «Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал он.

Он также назвал необходимым решить вопросы с обслуживанием участников спецоперации в медучреждениях, которых «гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены». Есть проблемы и с поддержкой членов семей военнослужащих, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы», знает Белоусов.

После этого консультации продолжились в закрытом режиме. Обсуждение продолжится 14 мая на общем заседании Совета Федерации. Сенаторы смогут задать по три вопроса каждому из кандидатов, голосование в конце обсуждения не предусмотрено — по итогам будет подготовлено постановление палаты и письмо с информацией о проведенных консультациях, которые отправят президенту.

Кого еще обсуждали на комитетах:

  • Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел
  • Константина Чуйченко на пост министра юстиции
  • Владимира Колокольцева на пост министра внутренних дел
  • Александра Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
  • Дмитрия Кочнева на пост главы ФСО
  • Александра Бортникова на должность главы ФСБ

Как будет строиться работа Белоусова в Минобороны

Сообщая о представлении Андрея Белоусова на новую должность, Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в плане ведения специальной военной операции ничего не изменится, ответственным за нее в министерстве является начальник Генштаба Валерий Герасимов. Спикер Совфеда Матвиенко в понедельник тоже подчеркивала, что следующий министр «гражданский, не военный человек». «Боевыми действиями, СВО командует, руководит Генштаб под руководством верховного главнокомандующего, здесь ничего не меняется, работа продолжается, здесь ни у кого не должно возникать никаких тревог», — отметила спикер.

Главное, что сделал Белоусов на посту первого вице-премьера, — привнес серьезный аналитический подход в работу правительства, это может быть востребовано на его новом месте, сказал РБК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Работа Белоусова позволяла правительству выполнять не только управленческую, но и аналитическую функцию, обсчитывать решения, продолжает эксперт. «Та школа экономическая, из которой он вышел, не является ни либеральной, ни демократической, он технократический лидер, но, конечно, с убеждениями, направленными на поддержание экономической мощи страны», — говорит Широв.

«Школа Белоусова»

Окончив экономический факультет МГУ им. Ломоносова, он занялся научной деятельностью — сначала в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР, потом в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) Академии наук СССР. В 1990–2006 годах был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

В 2000 году он стал внештатным советником председателя правительства, с 2008 по 2012 год был директором правительственного департамента экономики и финансов. Потом около года возглавлял Министерство экономического развития, с 2013 по 2020 год Белоусов был помощником президента Путина, а в январе 2020-го, после утверждения Михаила Мишустина премьер-министром, стал его первым заместителем.

В последнее время Андрей Белоусов «занимался беспилотной техникой, добился хороших результатов», сказала Матвиенко. «Говоря о необходимости ускоренной поставки новых вооружений, технологий, инноваций, не вижу лучших кандидатур», — заключила она. Белоусов курировал национальный проект «Развитие беспилотных авиасистем», который стартовал в этом году. Он включает пять федеральных проектов, объем финансирования в 2024–2026 годах составит 67,6 млрд руб.

Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны
Политика
Фото:Александр Астафьев / ТАСС

Говорить о разделении функционала внутри министерства вряд ли стоит. «Белоусов — министр обороны, он занимается всем — общим руководством и решает вопросы боевой подготовки, выполнение задач боевой операции. Герасимов подчинен Белоусову и верховному главнокомандующему и выполняет те задачи, которые они перед ним поставили», — говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он убежден, что новый министр будет осуществлять все функции, которые присущи министру, в том числе принимать парады. Литовкин напоминает, что и гражданский министр Анатолий Сердюков принимал парады 9 Мая на Красной площади, приветствуя военных в костюме.

Команда Шойгу

Опрошенные РБК эксперты указывали, что едва ли в Министерстве обороны обойдется без отставок, тем более что один из заместителей Шойгу — ответственный за строительство Тимур Иванов был в апреле обвинен во взяточничестве и арестован.

Сергей Шойгу на работу в Министерство обороны в 2012 году пришел с командой. Своим заместителем он назначил Руслана Цаликова, с которым работал с 1994 года сначала в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 2012 году, когда Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, Цаликов стал его замом, а оттуда уже перешел в Минобороны, где в 2015 году получил позицию первого заместителя министра.

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Политика
Сергей Шойгу&nbsp;и Андрей Белоусов&nbsp;

Еще один член команды Шойгу со времен работы в МЧС — Юрий Садовенко, служивший в подразделениях министерства с 1994 по 2002 год, потом был помощником Шойгу и руководителем его аппарата в министерстве. В команде Шойгу-губернатора Садовенко стал руководителем администрации. В Министерстве обороны генерал-полковник возглавляет аппарат министра.

Другой выходец из МЧС — генерал армии Павел Попов. С 2004 по 2008 год он был начальником Академии гражданской защиты МЧС России, потом пять лет заместителем Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а с 2013 года — его заместитель в Минобороны.

Как нового министра оценили западные СМИ

Французская газета Le Figaro написала, что «в последние месяцы президент России призвал оборонную промышленность страны внедрять инновации и увеличить производительность, чтобы продолжить наступление на Украине, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля».

Журналисты американской The New York Times полагают, что перемены в Минобороны «могут стать поворотным моментом более чем в двухлетней войне России на Украине. <...> И, назначив экономиста, он [Путин] молчаливо признал важность промышленной мощи для любой военной победы».

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны России
17 марта 1959 года
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Владимир Путин

политик, президент России
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Сергей Лавров

дипломат, и.о. министра иностранных дел России
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Владимир Колокольцев

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