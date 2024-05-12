 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Шойгу
Сюжет
Новое правительство 2024
Бывший первый вице-премьер Белоусов по образованию экономист-кибернетик, в армии он не служил. Его предшественник Шойгу стал секретарем Совета безопасности
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова тем, что министерство должно быть открыто для инноваций, потому была выбрана кандидатура «гражданского человека».

Белоусов стал первым вице-премьером в 2020 году. Он и ранее работал в правительстве. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, затем — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам.

На посту первого вице-премьера Белоусов курировал, в частности, разработку основных направлений социально-экономического развития, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственное регулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, сферу транспорта, инфраструктурные проекты, реализацию нацпроектов, иностранные инвестиции.

Белоусов по образованию «экономист-кибернетик», окончил МГУ в 1981 году. В армии он не служил.

После окончания вуза долгое время занимался научной работой: был сотрудником Центрального экономико-математического института Академии наук СССР, Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) академии наук СССР. С 1990-го работал в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в это время консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже был внештатным советником у Михаила Касьянова (признан иноагентом) и Михаила Фрадкова.

В 2000–2006 годах Белоусов возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности
Политика
Сергей Шойгу

Свои посты в правительстве сохранят глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава МИДа Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко.

Кроме того, на своих должностях останутся глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Андрей Белоусов Минобороны Сергей Шойгу Владимир Путин
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны, и.о. первого вице-премьера России
17 марта 1959 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство
Политика
Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ
Политика
Путин предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Кремль объяснил выбор кандидатуры Белоусова на пост министра обороны Политика, 22:01
Что известно про кандидата в министры обороны Белоусова 21:54
Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ Политика, 21:40
Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности Политика, 21:37
Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза Политика, 21:34
В Белгороде сообщили об аварийном отключении света на Харьковской горе Общество, 21:28
Путин предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты Политика, 21:25
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны Политика, 21:16
Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород Политика, 21:07
Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН» Спорт, 21:06
Эвакуированных белгородцев после обстрела оставят в Ярославской области Политика, 21:01
В Косово полностью запретили сербские динары Политика, 20:58
«Арсенал» впервые за 17 лет выиграл оба матча у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ Спорт, 20:55
Володин предложил Дегтяреву разобраться с «поборами» в спорте Спорт, 20:54