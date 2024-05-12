Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Бывший первый вице-премьер Белоусов по образованию экономист-кибернетик, в армии он не служил. Его предшественник Шойгу стал секретарем Совета безопасности

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова тем, что министерство должно быть открыто для инноваций, потому была выбрана кандидатура «гражданского человека».

Белоусов стал первым вице-премьером в 2020 году. Он и ранее работал в правительстве. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, затем — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам.

На посту первого вице-премьера Белоусов курировал, в частности, разработку основных направлений социально-экономического развития, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственное регулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, сферу транспорта, инфраструктурные проекты, реализацию нацпроектов, иностранные инвестиции.

Белоусов по образованию «экономист-кибернетик», окончил МГУ в 1981 году. В армии он не служил.

После окончания вуза долгое время занимался научной работой: был сотрудником Центрального экономико-математического института Академии наук СССР, Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) академии наук СССР. С 1990-го работал в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в это время консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже был внештатным советником у Михаила Касьянова (признан иноагентом) и Михаила Фрадкова.

В 2000–2006 годах Белоусов возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Свои посты в правительстве сохранят глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава МИДа Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко.

Кроме того, на своих должностях останутся глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец.