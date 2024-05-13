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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны

Белоусов: необходимо работать над обеспечением бойцов военной операции жильем
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Военная операция на Украине
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Новое правительство 2024
Чиновник, которого Путин предложил сделать новым министром обороны, затронул темы социального обеспечения участников военной операции: медицинское обслуживание, денежное довольствование, поддержка несовершеннолетних на иждивении
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: РБК)

Андрей Белоусов, которого президент Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, на слушаниях в Совете Федерации заявил, что есть над чем работать, и затронул вопросы социального обеспечения участников военной операции. Он отвечал на вопрос о том, считает ли достаточными существующие меры соц защиты военнослужащих

Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, сказал чиновник.

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Фото:Александр Астафьев / ТАСС

«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов.

Также он затронул вопрос выплат гражданскому персоналу в воинских частях, особенно в области медицинского обслуживания.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — сказал кандидат в министры.

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Сергей Шойгу&nbsp;и Андрей Белоусов&nbsp;

Также Белоусов затронул случаи, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».

Президент Владимир Путин вечером 13 мая внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока. Белоусова, и.о. первого вице-премьера, президент предложил назначить министром обороны. Сергей Шойгу, возглавлявший министерство более десяти лет, был назначен на пост секретаря Совбеза.

Кремль объяснил выбор кандидатуры Белоусова на пост министра обороны
Политика
Андрей Белоусов

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Андрей Белоусов Минобороны Военная операция на Украине жилье Совет Федерации
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны России
17 марта 1959 года
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