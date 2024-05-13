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Новое правительство 2024 ,  
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Госдума утвердила всех заместителей Мишустина

Госдума утвердила всех вице-премьеров в новом правительстве Мишустина
Сюжет
Новое правительство 2024
В ходе голосования по кандидатурам десяти вице-премьеров было зафиксировано только два голоса «против»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters)

Государственная дума по итогам сегодняшнего голосования утвердила всех заместителей главы правительства, внесенных ранее в нижнюю палату.

Первым вице-премьером стал экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.

Заместителями главы правительства стали:

  • Экс-министр транспорта Виталий Савельев (будет курировать транспорт);
  • Экс-министр Минсельхоза Дмитрий Патрушев (будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию;
  • Александр Новак (будет курировать экономблок);
  • Дмитрий Григоренко (будет курировать цифровое развитие и связь, а также ФАС);
  • Дмитрий Чернышенко (будет курировать Минобрнауки, Минэкономики в части развития туризма, Минспорта;
  • Татьяна Голикова (будет курировать социальную сферу);
  • Марат Хуснуллин (будет курировать строительство);
  • Алексей Оверчук (будет курировать международное сотрудничество);
  • Юрий Трутнев (будет курировать Дальний Восток).

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При голосовании по кандидатурам Мантурова, Чернышенко и Патрушева воздержавшихся и голосовавших против не было.

При голосовании по кандидатуре Хуснуллина воздержался 61 депутат, Савельева – 57 депутатов, Григоренко – 55 (один проголосовал против), Голиковой – 66 (один против), Оверчука – 57, Новака – 57.

В соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Денис Мантуров Госдума правительство
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер России
23 февраля 1969 года
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

кандидат в вице-премьеры, и.о. министра транспорта России
18 января 1954 года
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Татьяна Голикова

вице-премьер России
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Дмитрий Чернышенко

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Дмитрий Патрушев

вице-премьер России
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Юрий Трутнев

вице-премьер — полпред президента в ДФО
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Александр Новак

вице-премьер России
23 августа 1971 года
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