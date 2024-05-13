Госдума утвердила всех заместителей Мишустина

Госдума утвердила всех вице-премьеров в новом правительстве Мишустина

В ходе голосования по кандидатурам десяти вице-премьеров было зафиксировано только два голоса «против»

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters)

Государственная дума по итогам сегодняшнего голосования утвердила всех заместителей главы правительства, внесенных ранее в нижнюю палату.

Первым вице-премьером стал экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.

Заместителями главы правительства стали:

Экс-министр транспорта Виталий Савельев (будет курировать транспорт);

Экс-министр Минсельхоза Дмитрий Патрушев (будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию;

Александр Новак (будет курировать экономблок);

Дмитрий Григоренко (будет курировать цифровое развитие и связь, а также ФАС);

Дмитрий Чернышенко (будет курировать Минобрнауки, Минэкономики в части развития туризма, Минспорта;

Татьяна Голикова (будет курировать социальную сферу);

Марат Хуснуллин (будет курировать строительство);

Алексей Оверчук (будет курировать международное сотрудничество);

Юрий Трутнев (будет курировать Дальний Восток).

При голосовании по кандидатурам Мантурова, Чернышенко и Патрушева воздержавшихся и голосовавших против не было.

При голосовании по кандидатуре Хуснуллина воздержался 61 депутат, Савельева – 57 депутатов, Григоренко – 55 (один проголосовал против), Голиковой – 66 (один против), Оверчука – 57, Новака – 57.

В соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.