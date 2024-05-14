В Кремле отказались назвать новый пост Сергея Шойгу понижением

Руководители Совбеза находятся в постоянном контакте с президентом России и несут большую ответственность, отметил Дмитрий Песков. 12 мая Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза. Пост министра обороны он занимал с 2012 года

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Переход Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности не может считаться понижением. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос, это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны», — сказал он. Руководители этого органа находятся в постоянном контакте с главой государства и несут большую ответственность, подчеркнул Песков.

12 мая президент Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза. Он занимал пост министра обороны России с 2012 года. До того как занять этот пост, в мае—ноябре 2012 года, он был губернатором Московской области. Дольше всего в карьере Шойгу был главой МЧС — с 1994 года, когда ведомство создали, и до 2012-го.

Незадолго до ухода Шойгу с поста министра обороны на рабочем месте задержали и арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки более чем в 1 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК), по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Шойгу отстранил его от должности.

На место министра обороны предлагается назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу одновременно будет заместителем Путина в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК). Также он будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

ФСВТС вывели из подчинения Минобороны, и теперь ведомство подчиняется непосредственно президенту. В подчинении Министерства обороны осталась Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.