ФСВТС вывели из подчинения Минобороны
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет подчинена президенту России, ранее она находилась в подчинении Министерства обороны, следует из указа (*pdf) главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Таким образом, в подчинении Минобороны остается только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Согласно указу главы государства, количество и названия федеральных министерств в новом кабмине будет прежним — 21, а число заместителей премьера — 10. Документ вступил в силу со дня опубликования.
Кабмин подал в отставку 7 мая после вступления в должность президента на новый срок Владимира Путина. Глава государства предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства, депутаты Госдумы ее одобрили. 10 мая Путин подписал указ о его назначении премьер-министром России.
Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, Мишустин внес свои предложения о структуре кабмина. Теперь он должен представить Госдуме кандидатуры министров и вице-премьеров. Однако по новым нормам глав Минобороны, МИД, МВД, МЧС и Минюста утвердит президент после консультаций с Совфедом.
назвал основной задачей властей поддержку военных. В частности, он пообещал оперативное обеспечение участников военной операции техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием и экипировкой, а их семьям — своевременные выплаты и льготы.
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