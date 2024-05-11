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Новое правительство 2024 ,  
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ФСВТС вывели из подчинения Минобороны

Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
Сюжет
Новое правительство 2024
ФСВТС будет подчинена президенту, в подчинении Минобороны осталась только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, говорится в указе о структуре федеральных органов власти. Число и названия министерств сохранили
Фото: fsvts.gov.ru
Фото: fsvts.gov.ru

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет подчинена президенту России, ранее она находилась в подчинении Министерства обороны, следует из указа (*pdf) главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Таким образом, в подчинении Минобороны остается только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Согласно указу главы государства, количество и названия федеральных министерств в новом кабмине будет прежним — 21, а число заместителей премьера — 10. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Кабмин подал в отставку 7 мая после вступления в должность президента на новый срок Владимира Путина. Глава государства предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства, депутаты Госдумы ее одобрили. 10 мая Путин подписал указ о его назначении премьер-министром России.

Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, Мишустин внес свои предложения о структуре кабмина. Теперь он должен представить Госдуме кандидатуры министров и вице-премьеров. Однако по новым нормам глав Минобороны, МИД, МВД, МЧС и Минюста утвердит президент после консультаций с Совфедом.

Путин подписал указ о структуре нового правительства
Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Мишустин занимал пост премьера с января 2020 года, его предшественником был Дмитрий Медведев. Предыдущие десять лет он возглавлял ФНС. В ходе заседания Госдумы, где рассматривалась его кандидатура на должность главы правительства, Мишустин назвал основной задачей властей поддержку военных. В частности, он пообещал оперативное обеспечение участников военной операции техникой, вооружением, средствами защиты, медицинским оборудованием и экипировкой, а их семьям — своевременные выплаты и льготы.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минобороны ФСВТС Владимир Путин правительство Михаил Мишустин
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