Шойгу отстранил замглавы Минобороны Иванова после ареста

Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова после уголовного дела

Тимур Иванов с 24 апреля находится под арестом. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Тимур Иванов (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, сообщил РБК источник, осведомленный о соответствующем решении, и ТАСС со ссылкой на источник. Он был задержан 23 апреля и арестован на два месяца (до 23 июня).

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сообщил источник РБК.

Чиновнику в день задержания было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

В начале своей карьеры Тимур Иванов напрямую не был связан со структурами Минобороны. Он был вице-президентом «Атомстройэкспорта», заместителем председателя правления «Интер РАО ЕЭС», советником министра энергетики.

После ухода из Минэнерго Иванов стал замглавы правительства Московской области, которую тогда возглавлял Сергей Шойгу. А уже через год занял должность гендиректора «Оборонстроя», параллельно возглавляя Главное управление обустройства войск.