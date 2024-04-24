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Дело Тимура Иванова ,  
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Шойгу отстранил замглавы Минобороны Иванова после ареста

Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова после уголовного дела
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов с 24 апреля находится под арестом. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, сообщил РБК источник, осведомленный о соответствующем решении, и ТАСС со ссылкой на источник. Он был задержан 23 апреля и арестован на два месяца (до 23 июня).

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сообщил источник РБК.

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Тимур Иванов

Чиновнику в день задержания было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

В начале своей карьеры Тимур Иванов напрямую не был связан со структурами Минобороны. Он был вице-президентом «Атомстройэкспорта», заместителем председателя правления «Интер РАО ЕЭС», советником министра энергетики.

После ухода из Минэнерго Иванов стал замглавы правительства Московской области, которую тогда возглавлял Сергей Шойгу. А уже через год занял должность гендиректора «Оборонстроя», параллельно возглавляя Главное управление обустройства войск.

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Минобороны Тимур Иванов
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Владимир Путин

политик, президент России
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Тимур Иванов

бывший замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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