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Политика ,  
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Патрушева в администрации президента назначили куратором кораблестроения

Кремль объяснил новые полномочия Орешкина и Патрушева в администрации президента

Новые обязанности бывшего помощника главы государства Максима Орешкина и экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева связаны со стратегическим значением ряда отраслей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Орешкина назначили заместителем главы администрации президента, а Патрушева — помощником главы государства. По словам Пескова, Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения, Орешкин будет заниматься вопросами экономики, а также темой транспорта.

«Повышается значение экономики именно, более интенсивно идет взаимодействие с кабмином по этому направлению. Возрастает значение таких областей, как транспорт. Поэтому президент принял такое решение», — сказал Песков о назначении Орешкина.

Что касается Патрушева, по словам Пескова, он будет курировать другую стратегическую отрасль, «весьма сложную». «Огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль. Это будет одной из основных его сфер кураторства, будут и другие, возможно», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что ежедневные обязанности помощника президента «гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов». «В зависимости от поручений осуществляется контакт и с федеральными органами, и с региональными органами. Зависит от поручений главы государства. Это очень широкий, гибкий охват тем», — заявил он.

Песков не исключил сохранение уровня публичности Патрушева на должности помощника президента.

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Юлия Овчинникова
Россия администрация президента Николай Патрушев Максим Орешкин Дмитрий Песков

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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