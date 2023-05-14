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Генсек ОПЕК увидел риск для устойчивости глобальной энергосистемы

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о поставленной на карту устойчивости мировой энергосистемы
Мировая энергетика сталкивается с хроническим недостатком инвестиций, ежегодно необходимы вложения на $500 млрд, считает Хайсам аль-Гайс
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Устойчивость глобальной энергетической системы поставлена на карту из-за недостаточного объема инвестиций во все виды энергии, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, передает газета Emarat Al Youm.

«Недостаточно инвестиций во все виды энергии, и поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы», — считает он.

С ростом населения и экономики миру понадобится больше энергии, сказал генсек ОПЕК. По его словам, нефтяная отрасль, которая к 2045 году будет обеспечивать почти треть потребления энергии в мире, глобально нуждается в инвестициях на $12,1 трлн или $500 млрд в год.

Энергетическому сектору, его производителям и потребителям, нужен долгосрочный и благоприятный инвестиционный климат, сказал аль-Гайс. По его словам, ситуацию с хронически недостаточным объемом инвестиции в энергетику нужно исправить.

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс (представитель входящего в картель Кувейта) не в первый раз выступает с заявлениями о недостаточном объеме инвестиций в энергетический сектор. В марте он говорил, что последствия снижения вложений в отрасль могут быть опасными с точки зрения энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Он также призывал сделать климатическую повестку более «сбалансированной и справедливой», а переход к чистым источникам энергии–упорядоченным, инклюзивным и отвечающим безопасности всех.

Ситуация на мировом энергетическом рынке рискует стать кризисной, говорил в середине апреля посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. «Манипуляции вокруг потолка цен на нефть», введенного западными странами в отношении России, носят, по его словам, деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате и ставят под удар интересы потребителей.

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G7, ЕС, Австралия и Швейцария согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в конце прошло года, в рамках санкций из-за российской военной операции на Украине. Россия в ответ запретила поставки нефти государствам и компаниям, которые используют такой лимит.

Еще осенью страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, а весной 2023 год — дополнительно на 1,66 млн до конца года. МИД России заявлял, что это можно рассматривать как ответ на потолок цен на российскую нефть.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ОПЕК Хайсам аль-Гайс энергосистема
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