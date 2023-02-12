Генсек ОПЕК аль-Гайс: нефтяной отрасли нужны инвестиции на $500 млрд в год

В ОПЕК увидели необходимость инвестиций в добычу нефти на $500 млрд в год

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс призвал участников переговоров по климату сделать паузу и оценить происходящее, а также обеспечить энергетическую безопасность для всех

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Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, а климатическую повестку сделать «более сбалансированной и справедливой», передает Bloomberg.

«Крайне важно, чтобы все стороны, участвующие в продолжающихся переговорах по климату, сделали паузу на мгновение: посмотрите на общую картину», — заявил аль-Гайс на энергетической конференции в Каире.

Энергетический переход, по его словам, должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечающим безопасности всех.

Агентство отмечает, что заявления генсека ОПЕК прозвучали на фоне изменения отношения отдельных западных правительств и компаний в отношении добычи. Цены на нефть, природный газ и уголь резко выросли на фоне спецоперации России на Украине, выдвинув энергетическую безопасность на первое место в повестке дня, говорится в заметке.

Так, президент США Джо Байден в ходе своей речи на прошлой неделе сказал, что Штатам потребуется нефть по крайней мере еще в течение десяти лет. В Европе Shell дала понять, что прекратит увеличение расходов на возобновляемые источники энергии, а BP может замедлить темпы сокращения добычи нефти и газа, пишет агентство.

По словам аль-Гайса, нефтяная промышленность несколько лет страдает от «хронического недостатка инвестиций». Соответствующие вложения, по его оценке, потребуют $500 млрд ежегодно до 2045 года.

Генсек ОПЕК считает, что проведение в ОАЭ климатического саммита COP24, запланированного на конец 2023 года, даст возможность изучить устойчивые и основанные на консенсусе решения проблем с изменением климата.