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В МИДе заявили о риске кризиса в мировой энергетике

Посол Сентюрин: мировой энергетике грозит кризис из-за политизированных решений
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

В 2022 году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики из-за безответственных политически мотивированных решений, текущее состояние мировой энергетики рискует перерасти в кризисное, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Юрий Сентюрин в интервью «РИА Новости».

По его словам, «манипуляции вокруг потолка цен на нефть» носят деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и ставят под удар интересы потребителей.

Поэтому решение ОПЕК+ продлить до конца года сокращение добычи нефти, по мнению Сентюрина, стало вынужденной и упреждающей мерой, чтобы сбалансировать спрос и предложение, не допустить обвального падения цен на нефть и дестабилизации рынков.

В начале апреля текущего года Россия решила до конца 2023 года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки. О таком же сокращении добычи нефти объявила и Саудовская Аравия. Ирак сократит добычу на 211 тыс. барр. в сутки, ОАЭ — 144 тыс. барр. в сутки, Кувейт — 128 тыс. барр. в сутки, Казахстан — 78 тыс. барр. в сутки. Общая сумма дополнительных добровольных корректировок производства составит 1,66 млн барр. в сутки. Это решение было принято в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки).

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Теги
МИД энергетика потолок цен на нефть ОПЕК+
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