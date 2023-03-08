Глава ОПЕК оценил падение инвестиций в нефтедобычу в $500 млрд

Глава ОПЕК аль-Гайс: каждый год инвестиции в нефтяной сектор снижаются на $500 млрд

Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) оценивает падение инвестиций в добычу нефти в $500 млрд в год. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс, передает «РИА Новости».

«Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор. Мы говорим примерно о более чем $500 млрд каждый год», — сказал аль-Гайс, выступая на международной энергетической конференции CERAWeek в США. Он добавил, что последствия такого сокращения вложений могут быть опасными с точки зрения энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Аль-Гайс добавил, что озабоченность у мирового рынка вызывает и замедление потребления нефти в Европе и США, даже несмотря на то, что в Азии наблюдается «феноменальный» рост спроса. «Мы видим разделенный рынок — почти как два рынка», — отметил глава ОПЕК. Он сказал, что обеспечить спрос в странах Евросоюза и Соединенных Штатах так же важно, как и обеспечить предложение.

12 февраля глава ОПЕК призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, а климатическую повестку сделать «более справедливой». По его словам, энергетический переход должен быть упорядоченным и отвечающим безопасности всех. По оценке аль-Гайса, нефтяной промышленности потребуется $500 млрд ежегодно до 2045 года.