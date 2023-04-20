МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России

Решение о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ можно рассматривать как ответ на «потолок» цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИДа Александр Панкин.

«Это выглядит как только антироссийский шаг, но он гораздо шире. Поэтому есть коалиция, которая говорит — хватит, этом вмешательство в работу рынка, мы с этим не согласны», — сказал он (цитата по ТАСС).

Панкин отметил, что если бы Россия стала продавать топливо по сниженной цене, это изменило бы ситуацию на рынке в целом, покупатели бы потребовали снижения цен и от других стран ОПЕК.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи. Россия решила сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая и до конца года. Всего сокращение добычи топлива составит 1,66 млн барр. в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки, заключенным в октябре прошлого года, рассказали в организации 3 апреля.

После этого цены на нефть подскочили на 8%. В ночь на 3 апреля фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае превысил $81 за баррель. Стоимость июньского фьючерса Brent на Лондонской бирже превысила $85 за баррель.

В декабре 2022 года вступило в силу частичное эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда же Евросоюз, страны G7, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Москва в ответ отказалась поставлять нефть государствам и компаниям, которые соблюдают введенный Западом лимит.