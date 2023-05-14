Харьковская ВГА опровергла эвакуацию местных жителей

В середине мая в военно-гражданской администрации Харьковской области посоветовали местным жителям временно уехать «до установления благоприятных для жизни условий»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На подконтрольных России территориях Харьковской области не ведется эвакуация, местным жителям рекомендовали действовать по собственному желанию, сообщили «РИА Новости» в российской военно-гражданской администрации (ВГА) области. Она работает из Белгорода.

«Никаких эвакуационных мероприятий не проводится. Была опубликована лишь рекомендация, которой люди могут последовать по своему желанию», — сказали в пресс-службе администрации.

13 мая харьковская ВГА в своем телеграм-канале сообщила об участившихся обстрелах и призвала местных жителей покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий». До этого, в начале мая, глава администрации Виталий Ганчев заявлял, что ВСУ скапливают в области войска и технику.

Россия лишилась контроля над городами Балаклея и Изюм в Харьковской области в сентябре 2022 года. В Минобороны тогда сообщали о перегруппировке войск для усиления на донецком направлении.

Как сообщал Ганчев, с начала 2023 года растет число населенных пунктов, находящихся под контролем российских сил в Харьковской области. В январе их было порядка 11, в феврале — около 20, к концу марта — порядка 29, рассказывал он.

5 мая об эвакуации жителей 18 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе города Энергодара, рядом с которым находится АЭС, объявил врио главы региона Евгений Балицкий. Это решение он объяснил усилением украинских обстрелов и возможным наступлением ВСУ. Вывезти из населенных пунктов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения, планируется 70 тыс. человек.

К 8 мая вглубь региона вывезли около 3 тыс. человек. За пределы области людей не вывозят, заявлял член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В то же время он не исключал, что список городов для эвакуации может быть расширен.