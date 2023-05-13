Харьковская администрация призвала жителей эвакуироваться из-за обстрелов

Харьковская ВГА заявила, что местным жителям нужно покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий». Ранее российские власти объявили о «временном перемещении» жителей ряда населенных пунктов Запорожской области

Фото: EPA / ТАСС / Atef Safadi

Военно-гражданская администрация (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области заявила об участившихся обстрелах со стороны украинской армии и призвала местных жителей временно покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий».

В сообщении администрации в Telegram говорится, что тем, кто решится уехать, окажут помощь и поддержку «в последующем обустройстве».

Российские военные контролируют Харьковскую область частично: по состоянию на конец марта они заняли 29 населенных пунктов, говорил глава ВГА Виталий Ганчев.

ВГА была создана для управления взятыми под контроль территориями, сейчас она работает в Белгороде, а ее рабочие группы представлены в Воронеже, Краснодаре и Луганске.

В начале мая Ганчев заявил, что ВСУ накапливают в Харьковской области войска и технику, это происходит «параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения».

О скоплении войск и техники и участившихся обстрелад российские власти сообщали и в Запорожской области. В начале мая ври губернатора Евгений Балицкий объявил о "временном перемещении" жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара.