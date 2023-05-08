Балицкий сообщил о переселении трех тысяч жителей Запорожской области

Балицкий: около трех тысяч жителей Запорожской области уже переселили вглубь региона

Бердянск, Запорожская область (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Порядка трех тысяч жителей Запорожской области уже переселили из обстреливаемых прифронтовых городов вглубь региона. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24».

«Переместили уже около 3 тыс. человек. Из них порядка тысячи несовершеннолетних и порядка 300 человек — это пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов», — сказал он.

Также в ходе интервью Балицкий рассказал, что переселенным лицам выделят по 10 тыс. руб. для приобретения вещей первой необходимости.

5 мая Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и др.). Такое решение он объяснил усилившимися обстрелами с украинской стороны, а также возможным наступлением ВСУ, которое, по его словам, может начаться в ближайшие дни.

Эвакуируют в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений, пояснял Балицкий. В правительстве региона говорили, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей. Накануне Балицкий сообщил о перемещении 1552 человек.