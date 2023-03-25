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В харьковской ВГА назвали количество подконтрольных ВС России городов

Харьковская ВГА: российские войска контролируют 29 населенных пунктов в области
ВС России в настоящее время контролируют около 29 населенных пунктов в Харьковской области, тогда как еще месяц назад под контролем российских сил находилось порядка 20 населенных пунктов, сообщили в ВГА региона
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные контролируют порядка 29 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — сказал он.

Еще 15 февраля Ганчев сообщал, что на тот момент под контролем российских сил находилось порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области. Тогда же он заявил, что все города и села, которые были под контролем российских сил до сентября, «будут планомерно освобождаться».

Российские военные после начала спецоперации заняли часть территорий Украины. Херсонская и Запорожская области были присоединены к России в конце сентября вместе с ДНР и ЛНР, независимость которых Москва признала перед началом боевых действий. Харьковская область контролируется Россией частично.

10 сентября Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на донецком направлении для достижения целей специальной военной операции. На тот момент российские войска контролировали около трети Харьковской области. В преддверии ухода войск местные ВГА заявляли об усилившихся обстрелах ВСУ.

В харьковской ВГА назвали количество подконтрольных ВС России городов
В харьковской ВГА назвали количество подконтрольных ВС России городов

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Харьковская область ВС России военно-гражданские администрации
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