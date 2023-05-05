В Харьковской администрации заявили о стягивании украинских войск

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ВСУ накапливают в Харьковской области войска и технику, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран. Размещаются в жилых домах, перекапывают города и поселки», — сказал он, отметив, что это происходит «параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения». «Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — заявил чиновник.

Российские военные контролируют Харьковскую область частично — в марте Ганчев заявил, что войска заняли около 29 населенных пунктов региона. ВГА была создана для управления взятыми под контроль территориями, сейчас она работает в Белгороде, а ее рабочие группы представлены в Воронеже, Краснодаре и Луганске.

В середине апреля глава Купянской районной военной администрации Андрей Конашевич допустил, что будет произведена принудительная эвакуация из нескольких населенных пунктов района.

До этого российские власти сообщали о скоплении войск и техники в Запорожской области. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов говорил о нескольких десятках тысяч военных на линии соприкосновения. 5 мая местные власти объявили о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов, включая Энергодар и Токмак.