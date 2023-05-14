Рогов опроверг вывоз населения за пределы Запорожья

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Население Запорожской области не вывозят за пределы региона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит «РИА Новости».

«Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что люди могут поехать в южные районы Запорожской области как на предоставленных автобусах, так и на собственном транспорте. Для их размещения подготовили базы отдыха на побережье Азовского моря.

Глава Запорожской области 5 мая Евгений Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки-Днепровской и других). Оно должно затронуть около 70 тыс. жителей. Власти пообещали выплатить временно перемещенным компенсацию в размере 10 тыс. руб. Балицкий называл временное перемещение жителей «вынужденной мерой» из-за украинских обстрелов.

8 мая Балицкий сообщил о перемещении 3 тыс. жителей Запорожской области