Рогов опроверг вывоз населения за пределы Запорожья
Население Запорожской области не вывозят за пределы региона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит «РИА Новости».
«Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что люди могут поехать в южные районы Запорожской области как на предоставленных автобусах, так и на собственном транспорте. Для их размещения подготовили базы отдыха на побережье Азовского моря.
Глава Запорожской области 5 мая Евгений Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки-Днепровской и других). Оно должно затронуть около 70 тыс. жителей. Власти пообещали выплатить временно перемещенным компенсацию в размере 10 тыс. руб. Балицкий называл временное перемещение жителей «вынужденной мерой» из-за украинских обстрелов.
8 мая Балицкий сообщил о перемещении 3 тыс. жителей Запорожской области