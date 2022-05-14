Лавров обвинил Запад в «прямом грабеже» России
Страны Запада разрешили применять против России любые меры, включая «прямой грабеж» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает корреспондент РБК.
«Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах. <...> Разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — сказал он.
В частности, страны Запада принудительно отчуждают не принадлежащую им собственность и прибегают к государственному пиратству, считает министр.
«Грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов западные страны окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых договороспособных партнеров», добавил Лавров.
По его словам, они объявили России «тотальную гибридную войну», которая прекратится только через неопределенный период времени и повлияет на «всех без исключения». России «не привыкать» к западным санкциям, так как они были почти всегда, сказал глава МИД, добавив, что Москва «принимает» брошенный вызов и «делает свои выводы».
С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания и некоторые другие страны начали вводить санкции против отдельных российских чиновников и бизнесменов. Ограничения коснулись высшего руководства страны, в том числе самого Лаврова, президента России Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, некоторых журналистов, бизнесменов и их родственников. Их активы за рубежом заблокировали, а им самим запретили въезжать на территорию стран, которые ввели санкции.
Так, власти Италии арестовали виллу телеведущего Владимира Соловьева и яхту российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Собственность попавших под санкции предпринимателей конфисковали и другие страны. Меры коснулись и дипломатических представительств. В частности, Польша приняла решение заблокировать счета российского посольства в Варшаве до сентября.
Также западные государства заблокировали валютные резервы российского Центробанка.
Россия в ответ на ограничения Запада внесла страны, которые ввели против нее санкции, в список недружественных государств и перевела для них оплату за газ в рубли.
В британском МИДе говорили, что за счет санкций пытаются добиться мирного урегулирования на Украине, а не сменить в России режим. Канцлер Германии Олаф Шольц также подчеркивал, что ограничения могут снять, если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.