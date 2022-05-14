Глава МИД Британии исключила намерение санкциями «сменить режим» в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев Политика, 16:51
В Грузии заявили о непризнании референдума в Южной Осетии Политика, 16:45
Самедов призвал «Зенит» показать силу в матче против «Спартака» Спорт, 16:28
В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза Политика, 16:03
«Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел из РПЛ Спорт, 15:53
Тренер сборной России заявил о шансах Овечкина выиграть Кубок Стэнли Спорт, 15:43
Российские теннисистки вышли в финал турнира в Риме в парном разряде Спорт, 15:39
Лавров заявил об объявленной Западом тотальной гибридной войне Политика, 15:36
В МИДе пообещали ответ на возможное ограничение ЕС выдачи виз россиянам Политика, 15:33
Глава МИД Британии исключила намерение санкциями «сменить режим» в России Политика, 15:23
МЧС опровергло подготовку к эвакуации приграничных белгородских сел Общество, 15:08
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 15:03
Дюков допустил смену формата чемпионата России из-за санкций УЕФА Спорт, 14:58
Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО Политика, 14:56
Война санкций ,  
0 

Глава МИД Британии исключила намерение санкциями «сменить режим» в России

С помощью санкций Лондон стремится добиться окончательного прекращения конфликта на Украине, а не сменить режим в России, подчеркнула глава МИД Британии Трасс *
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания и ее союзники должны продолжать давление на Россию, пока ее войска остаются на территории Украины, написала в статье для Daily Express глава британского МИДа Лиз Трасс.

При помощи санкций Лондон старается добиться окончательного прекращения конфликта, заявила Трасс. «Мы не стремимся к смене режима в Москве, — заверила она. «Но позвольте мне внести ясность: ослабленная Россия — это следствие решения [президента России Владимира] Путина начать необоснованное вторжение»., — добавила Трасс.

Трасс считает, что страны G7 должны способствовать тому, чтобы Европа избавилась от зависимости от российских нефти и газа, и «гарантировать, что они больше никогда не будут использоваться в качестве рычага воздействия».

Шольц заявил об отсутствии у НАТО цели «сменить режим» в России
Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц

Официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона 28 февраля заявил, что Лондон не стремится к смене власти в России, но вводит санкции для того, чтобы «сломать режим».

«Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — пояснил он.

В то же время президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Позже представитель Белого дома пояснил, что Байден не призывал к смене власти в России. За день до этого президент США назвал Путина военным преступником.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции

В Кремле заявления Байдена сочли «абсолютно непозволительными». Их не имеет права делать глава государства, «которое по всему миру на протяжении долгих лет бомбило людей, которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что «смена режима» в России не является целью НАТО. «Президент США [Джо] Байден тоже этого не хочет, хотя он и сказал в своей речи вчера, что Путин «не может дальше оставаться у власти», — заверил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД Великобритания санкции Россия
Материалы по теме
Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России
Политика
Шольц заявил об отсутствии у НАТО цели «сменить режим» в России
Политика
МИД предложил Лондону сменить тон для продуктивного взаимодействия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter