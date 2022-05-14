Глава МИД Британии исключила намерение санкциями «сменить режим» в России

С помощью санкций Лондон стремится добиться окончательного прекращения конфликта на Украине, а не сменить режим в России, подчеркнула глава МИД Британии Трасс *

Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания и ее союзники должны продолжать давление на Россию, пока ее войска остаются на территории Украины, написала в статье для Daily Express глава британского МИДа Лиз Трасс.

При помощи санкций Лондон старается добиться окончательного прекращения конфликта, заявила Трасс. «Мы не стремимся к смене режима в Москве, — заверила она. «Но позвольте мне внести ясность: ослабленная Россия — это следствие решения [президента России Владимира] Путина начать необоснованное вторжение»., — добавила Трасс.

Трасс считает, что страны G7 должны способствовать тому, чтобы Европа избавилась от зависимости от российских нефти и газа, и «гарантировать, что они больше никогда не будут использоваться в качестве рычага воздействия».

Официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона 28 февраля заявил, что Лондон не стремится к смене власти в России, но вводит санкции для того, чтобы «сломать режим».

«Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — пояснил он.

В то же время президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Позже представитель Белого дома пояснил, что Байден не призывал к смене власти в России. За день до этого президент США назвал Путина военным преступником.

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В Кремле заявления Байдена сочли «абсолютно непозволительными». Их не имеет права делать глава государства, «которое по всему миру на протяжении долгих лет бомбило людей, которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что «смена режима» в России не является целью НАТО. «Президент США [Джо] Байден тоже этого не хочет, хотя он и сказал в своей речи вчера, что Путин «не может дальше оставаться у власти», — заверил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.