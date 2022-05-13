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Война санкций ,  
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Польша заблокировала счета посольства России до сентября

Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС
Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС

Прокуратура Польши заблокировала счета российского посольства в республике до 2 сентября, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности», — заявил Андреев.

Он вновь допустил, что посольство России в Польше может быть закрыто. «Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве», — отметил посол.

По его словам, российское посольство оспорило решение прокуратуры о блокировке счетов, сославшись на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. «На что МИД [Польши] сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее, — добавил Андреев.

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Как рассказал дипломат 24 марта, счета российского посольства в Польше были заблокированы на основании того, что они «могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма».

Позднее он заявлял, что «до разрыва отношений дело не дойдет», однако польские власти могут вынудить российскую сторону закрыть посольство в стране, но в таком случае будет закрыто и посольство Польши в России.

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Ранее польские власти объявили о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Андреев говорил, что Россия ответит на это зеркально.

До этого МИД Польши сообщал, что инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях». Речь шла о средней школе при посольстве России в Польше и заброшенном здании.

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