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Трамп допустил разрыв отношений с Китаем из-за коронавируса

Накануне в сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса, по которому у граждан этой страны, в частности, могут аннулировать визы. Президент сказал, что США вообще могли бы разорвать отношения с Китаем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Накануне в сенат США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ранее высшие представители американских властей официально обвинили Китай в том, что он скрыл данные по COVID.

Журналистка уточнила у Трампа, разговаривал ли он с председателем КНР Си Цзиньпином. «У меня хорошие отношения... но сейчас я не хочу с ним говорить», — сказал Трамп.

Журналистка отметила, что в сенате предложили ограничить выдачу виз гражданам Китая, например. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — ответил на это Трамп.

В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19
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Он добавил, что при полном разрыве отношений можно было бы сохранить $500 млрд. «Я говорил об этом годами. Это касается и других стран. Знаете, Китай — не единственная страна, которая грабит нас», — заявил американский президент. Он добавил, что в рамках НАТО США защищают Европу «практически ни за что». По словам Трампа, США платят «все больше и больше» по сравнению с остальными странами. В ноябре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласился пересмотреть формулу, согласно прямые взносы США в его бюджет сократятся.

США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус
Политика
Фото: Alex Brandon / AP

Американские власти считают, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 распространилась из лаборатории китайского Уханя, который стал эпицентром заболевания. В докладе Министерства безопасности США указывалось, Китай скрыл как масштабы вспышки, так и опасность заболевания. Приуменьшив серьезность ситуации, КНР увеличила импорт медицинских товаров и сократила их экспорт, сообщала Associated Press. Источники Fox News ранее указывали, что первым заразившимся был сотрудник уханьской лаборатории. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Китай, коронавирус
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