Трамп допустил разрыв отношений с Китаем из-за коронавируса
США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
Накануне в сенат США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ранее высшие представители американских властей официально обвинили Китай в том, что он скрыл данные по COVID.
Журналистка уточнила у Трампа, разговаривал ли он с председателем КНР Си Цзиньпином. «У меня хорошие отношения... но сейчас я не хочу с ним говорить», — сказал Трамп.
Журналистка отметила, что в сенате предложили ограничить выдачу виз гражданам Китая, например. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — ответил на это Трамп.