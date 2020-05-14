Трамп допустил разрыв отношений с Китаем из-за коронавируса

Накануне в сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса, по которому у граждан этой страны, в частности, могут аннулировать визы. Президент сказал, что США вообще могли бы разорвать отношения с Китаем

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Накануне в сенат США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ранее высшие представители американских властей официально обвинили Китай в том, что он скрыл данные по COVID.

Журналистка уточнила у Трампа, разговаривал ли он с председателем КНР Си Цзиньпином. «У меня хорошие отношения... но сейчас я не хочу с ним говорить», — сказал Трамп.

Журналистка отметила, что в сенате предложили ограничить выдачу виз гражданам Китая, например. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — ответил на это Трамп.