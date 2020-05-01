США решили экономически наказать Китай за коронавирус

В Вашингтоне разрабатывают стратегию наказания Пекина несмотря на необходимость разрешить ситуацию с восстановлением собственной экономики

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Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе. Речь может идти как о санкциях в отношении Пекина, так и об ужесточении условий торговли между двумя странами, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников телекомпании, речь не идет просто о попытке Трампа переложить на Китай ответственность за собственные допущенные ошибки в преддверии президентских выборов. Источники в администрации утверждают, что в Вашингтоне намерены потребовать от Китая и других стран вести себя более ответственно.

«Нам необходимо поднимать экономику, поэтому мы будет действовать осторожно. Но мы найдем способ продемонстрировать китайцам, что их действия должны быть осуждены», - заявил собеседник CNN.

Одновременно в Вашингтоне ищут доводы для ужесточения политики в отношении КНР, требуя от спецслужб доказательств того, что источником смертоносного вируса стала лаборатория в Ухане. Там хотят знать, стала ли вспышка болезни следствием опытов с инфицированными животными, или речь шла о некоем ЧП в лаборатории, которое скрыли китайские власти.