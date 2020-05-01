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США решили экономически наказать Китай за коронавирус

В Вашингтоне разрабатывают стратегию наказания Пекина несмотря на необходимость разрешить ситуацию с восстановлением собственной экономики
Фото: Alex Brandon / AP
Фото: Alex Brandon / AP

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе. Речь может идти как о санкциях в отношении Пекина, так и об ужесточении условий торговли между двумя странами, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников телекомпании, речь не идет просто о попытке Трампа переложить на Китай ответственность за собственные допущенные ошибки в преддверии президентских выборов. Источники в администрации утверждают, что в Вашингтоне намерены потребовать от Китая и других стран вести себя более ответственно.

«Нам необходимо поднимать экономику, поэтому мы будет действовать осторожно. Но мы найдем способ продемонстрировать китайцам, что их действия должны быть осуждены», - заявил собеседник CNN.

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Одновременно в Вашингтоне ищут доводы для ужесточения политики в отношении КНР, требуя от спецслужб доказательств того, что источником смертоносного вируса стала лаборатория в Ухане. Там хотят знать, стала ли вспышка болезни следствием опытов с инфицированными животными, или речь шла о некоем ЧП в лаборатории, которое скрыли китайские власти.

Сам Трамп заявил журналистам в четверг, что ухудшение отношений между двумя странами произошло в том числе из-за стремления китайских властей добиться его проигрыша на предстоящих выборах из-за заключенной торговой сделки, принесшей США «миллиарды долларов». «Им выгодней видеть президентом сонного Джо Байдена, с помощью которого они смогут делать с Америкой все что угодно», - заявил он.

До сих пор США не удалось предоставить никаких доказательств того, что власти Китая имели какое-то отношение к созданию коронавирусной инфекции. «Я думаю, что в конце концов мы выясним это», - заявил собеседник CNN в ответ на вопрос, можно ли сейчас в принципе понять, откуда появился COVID-19.

Телекомпания отмечает, что Трамп использовал антикитайскую риторику еще в 2016 году, когда начинал президентскую кампанию. В частности он критиковал президента Ричарда Никсона, который в начале 1970-х решил установить связи с КНР. По мнению Трампа, процесс вовлечения Китая в мировую экономику обернулся катастрофой, поскольку страна, население которой в несколько раз превышает население США, в результате нанесла серьезный урон американской промышленности.

При этом в начале года Трамп хвалил лидера КНР Си Цзиньпиня за те усилия, которые Пекин предпринял для борьбы с коронавирусом. На тот момент в США не было большого количества зараженных и умерших.

По данным университета Джона Хопкинса, жертвами коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах стали более 62 тыс. человек. Для сравнения в Китае были зафиксированы 4,6 тыс. летальных исходов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Китай
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