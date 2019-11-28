В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса

Страны альянса согласились с предложением снизить расходы Вашингтона на работу его штаб-квартир, но на общий объем расходов союзников на оборону это решение не повлияет, заявил генсек организации Йенс Столтенберг

О том, что администрация президента США Дональда Трампа сократит размер прямого взноса в бюджет альянса, 27 ноября сообщила CNN со ссылкой на собеседников в администрации и чиновников НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию 28 ноября на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Это верно, что мы согласились с новой формулой распределения этих расходов, США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета. Остальное будет распределено между другими союзниками», — пояснил Столтенберг. До сих пор США оплачивали 22% прямого бюджета, общий объем которого составляет $2,5 млрд. Эти средства идут на поддержание штаб-квартир и представительств НАТО и другие организационные расходы.

Комментируя ситуацию, Столтенберг призвал разделять взносы в прямой бюджет с общими расходами союзников на оборону. Говоря об общих расходах стран, он напомнил, что все союзники прекратили сокращать оборонные расходы и начали их наращивать. Большинство имеют планы выйти к 2024 году на показатель оборонных расходов в размере 2% ВВП, напомнил генсек. «Что касается общих расходов, мы видим их значительное увеличение со стороны союзников», — подытожил он.

Встреча Столтенберга и Макрона предшествовала саммиту глав государств и правительств альянса, который состоится 3-4 ноября в Великобритании. В начале ноября президент Франции заявил, что у НАТО аступила «смерть мозга». Он утверждал, что Европа стоит на краю пропасти и может перестать контролировать свою судьбу, если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. С этим высказыванием не согласились Столтенберг, глава правительства Германии Ангела Меркель и другие представители альянса.

В четверг Макрон заявил, что его высказывание было полезным сигналом. Столтенберг на пресс-конференции отметил, что НАТО остается необходимым инструментом для поддержания геополитической стабильности, а Европейский союз не может защитить Европу в одиночку. «Не секрет, что у нас есть разногласия, но они у нас и раньше были, но мы всегда могли добиться согласия», — заявил генсек. НАТО он назвал самым успешным военным альянсом в истории, так как ему удается сохранять мир в Европе на протяжении пятидесяти лет.